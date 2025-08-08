Популярни
Рая Димитрова отпадна в сериите на 200 метра на Европейското в Тампере

  • 8 авг 2025 | 14:13
  • 314
  • 0
Рая Димитрова не успя да се класира за полуфиналите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години, което се провежда в Тампере, Финландия. Възпитаничката на Константин Миланов, който наскоро отбеляза своя 70-годишен юбилей, завърши шеста в петата серия на 200 метра с резултат 24.69 секунди (+0.3 м/сек).

Този резултат отреди на Димитрова 29-о място в крайното класиране. За полуфиналите се класираха първите 24 състезателки, като последното време, даващо право на участие в следващия кръг, беше 22.56 сек на словачката Дорота Азари. Най-силен резултат в сериите на 200 м при девойките постигна британката Луси Талон - 23.65 сек.

