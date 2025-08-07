Популярни
Новата звезда на ЦСКА няма да играе срещу Черно море

  • 7 авг 2025 | 19:41
  • 874
  • 2

Новото попълнение на ЦСКА Леандро Годой няма да бъде на линия за мача с Черно море в събота, научи Sportal.bg. Аржентинецът се нуждае от ново изваждане на работна виза заради напускането на Берое.

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Правилата са, че когато играч извън Европа сменя отбора си, дори и да е в същата държава, отново трябва да мине процедура по изваждане на разрешение. След днешния си трансфер от Берое няма да може да се задейства процедурата толкова бързо. По същата схема Кевин Додай и Пастор пропуснаха мача със Спартак (Варна), въпреки че вече бяха привлечени при “червените”.

