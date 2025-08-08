Без промени в състава на България за мача с Нидерландия

Селекционерът на България Росен Барчовски се спря на същите 12 играчи за втория мач от предварителните квалификации за световното първенство. Срещата на “лъвовете” срещу Нидерландия ще се изиграе утре (9 август) от 18.00 ч. в “Арена СамЕлион”, в Самоков.

Ето и групата на България за мача срещу Нидерландия:



Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков.

Националите имат в актива си 1 загуба в своята група F на пресявките. Преди два дни те отстъпиха на Австрия в Швехат със 76:88. Нидерландия пък пристига у нас след успех над австрийците с 65:64 у дома.

Снимки: БФ Баскетбол