Димитър Димитров: Ако покажем здрава игра, можем да победим Нидерландия

Капитанът на мъжкия национален отбор по баскетбол Димитър Димитров заяви, че отборът трябва да играе доста по-агресивно в предстоящия си втори двубой от предварителните квалификации за Световното първенство през 2027 година.

"Надявам се да сме се отърсили от загубата в Австрия, няма време да правим драми. Трябваше да направим добър анализ, да видим отбора на Нидерландия и мисля, че сме готови за утрешния мач", каза Димитров преди днешната тренировка на националите в Самоков, където утре ще посрещнат състава на Нидерландия.

"Може би причината бяха липсата на агресия, липсата на правилни решения в някои моменти и това, че стартирахме мача доста лошо. Това бяха основните причини за загубата според мен", заяви Димитров по повод срещата в Австрия в сряда.

"Със сигурност трябва да покажем много по-голяма агресия, по-голяма битка. Имаме 12 състезатели, които могат да играят. Без лесни кошове, здрава защита и бързо нападение - това мисля, че трябва да е нашата игра", добави Димитър Димитров за официалния уебсайт на Българската федерация по баскетбол.

"Не бих казал, че е имало липса на самочувствие. Ако е така, за два дни няма как да го подобрим, така че се надявам да не е това. Мисля, че момчетата са добри баскетболисти, имаме добър щаб, няма причини за ниско самочувствие. Трябва да играем като отбор, който е домакин и с помощта на феновете, които ще дойдат. Надявам се да се напълни залата, а ние да покажем една здрава игра, здрава битка и ако направим това, можем да излезем победители от мача", завърши националът.

Снимки: Sportal.bg