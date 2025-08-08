Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитър Димитров: Ако покажем здрава игра, можем да победим Нидерландия

Димитър Димитров: Ако покажем здрава игра, можем да победим Нидерландия

  • 8 авг 2025 | 20:30
  • 487
  • 0

Капитанът на мъжкия национален отбор по баскетбол Димитър Димитров заяви, че отборът трябва да играе доста по-агресивно в предстоящия си втори двубой от предварителните квалификации за Световното първенство през 2027 година.

"Надявам се да сме се отърсили от загубата в Австрия, няма време да правим драми. Трябваше да направим добър анализ, да видим отбора на Нидерландия и мисля, че сме готови за утрешния мач", каза Димитров преди днешната тренировка на националите в Самоков, където утре ще посрещнат състава на Нидерландия.

"Може би причината бяха липсата на агресия, липсата на правилни решения в някои моменти и това, че стартирахме мача доста лошо. Това бяха основните причини за загубата според мен", заяви Димитров по повод срещата в Австрия в сряда.

"Със сигурност трябва да покажем много по-голяма агресия, по-голяма битка. Имаме 12 състезатели, които могат да играят. Без лесни кошове, здрава защита и бързо нападение - това мисля, че трябва да е нашата игра", добави Димитър Димитров за официалния уебсайт на Българската федерация по баскетбол.

"Не бих казал, че е имало липса на самочувствие. Ако е така, за два дни няма как да го подобрим, така че се надявам да не е това. Мисля, че момчетата са добри баскетболисти, имаме добър щаб, няма причини за ниско самочувствие. Трябва да играем като отбор, който е домакин и с помощта на феновете, които ще дойдат. Надявам се да се напълни залата, а ние да покажем една здрава игра, здрава битка и ако направим това, можем да излезем победители от мача", завърши националът.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Без промени в състава на България за мача с Нидерландия

Без промени в състава на България за мача с Нидерландия

  • 8 авг 2025 | 19:48
  • 504
  • 1
Йокич с шанс да счупи още един исторически рекорд в НБА през новия сезон

Йокич с шанс да счупи още един исторически рекорд в НБА през новия сезон

  • 8 авг 2025 | 18:08
  • 945
  • 3
Баскония се раздели с Пабло Ласо

Баскония се раздели с Пабло Ласо

  • 8 авг 2025 | 17:38
  • 643
  • 0
Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

Партизан отново организира приятелски турнир на открито в Белград

  • 8 авг 2025 | 17:03
  • 827
  • 0
Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

  • 8 авг 2025 | 15:57
  • 421
  • 0
Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

Дончич посочи целта пред Словения на ЕвроБаскет

  • 8 авг 2025 | 15:23
  • 697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8370
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23710
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4407
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21552
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8542
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39780
  • 46