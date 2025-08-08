Млада националка избрана в предсезония отбор на конференцията си в САЩ

Месец преди старта на сезона в американското колежанско първенство първенството по волейбол при жените (NCAA) младата националка Виктория Димитрова, второкурсничка в университета Бингхамтън, бе избрана в предсезонния идеален отбор на конференция America East (Аmerica East Preseason All-Conference), обявиха от ръководството на конференцията.

България U21 с първа победа на Мондиал 2025

Димитрова, която играе на поста диагонал и е в състава на националния ни тим за девойки до 21 години на световното първенство в Индонезия, през миналия шампионат бе избрана и в Идеалния отбор на новаците (All-Rookie). Това доведе до признание, като сега българката беше една от седемте номинации направени от треньорите на отборите в предсезонната анкета на конференцията.

През сезон 2024/25 българската волейболистка събра в актива си 225 точки от атака и 62 блока. Димитрова регистрира двуцифрени точки в седем мача, включително три от последните шест. Игра във всичките 30 срещи в първенството, в осем от тях започна като титуляр. Два пъти беше обявена за Новобранец на седмицата на конференция America East.

"Много съм развълнувана да видя какво ще поднесе новия сезон за Виктория“, заяви пред официалния сайт на университета старши треньорът Али Йегър. „Търсим тя да поеме по-скоро лидерска роля и да заеме мястото си на „основен“ играч. Виктория тренира с националния отбор на България цяло лято и знам, че е нетърпелива да облече отново фланелката на Бингхамтън, за да продължи да работи усилено за постигане на личните и отборните си цели."

Миналата есен Бингхамтън завърши тригодишен възходящ период, в който постигна втората си титла от редовния сезон на конференция America East. Бингхамтън открива сезона с домакински предсезонен турнир „Bearcat Classic“ на 29-30 август.

BGvolleyball.com