България U21 с първа победа на Мондиал 2025

Националният отбор на България за девойки до 21 години записа първа победа на Световното първенство в Сурабая (Индонезия). Момичетата на селекционера Драган Нешич надиграха категорично връстничките си от Тунис с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) във втората си среща от Група D на Мондиала, играна този следобед.

Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

Така българските девойки са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране в групата. Утре (9 август) България ще изиграе третия си мач в групата срещу Чили, който е с две загуби до момента. Двубоят е от 15,00 часа българско време.

Най-полезна за България отново стана Ива Дудова със 17 точки за победата. Капитанката Виктория Коева добави още 12 точки (1 блок и 3 аса) за успеха.

За тима на Тунис единствената с двуцифров актив беше Синда Бен Хамида с 12 точки (1 блок и 1 ас).

БЪЛГАРИЯ - ТУНИС 3:0 (25:20, 25:12, 25:20)

БЪЛГАРИЯ: Маргарита Гунчева 3, Ива Дудова 17, Виктория Коева 12, Виктория Димитрова 8, Кая Николова 9, Елена Коларова 6 - Михаела Манолова-либеро (Венеса Радева, Дияна Борисова 1, Бояна Боянова)

Старши треньор: ДРАГАН НЕШИЧ

ТУНИС: Майсем Джериди 2, Синда Бен Хамида 12, Ея Туми 7, Ясмин Салхи 2, Дуаа Бен Аммар 2, Сахар Дженхани 7 - Сюлейма Мбарек-либеро (Салсабил Хелифи, Ейет Елкрими, Сирин Атиалах, Нермин Бен Хамза, Нада Тануби-либеро)

Старши треньор: ФУАД КАМУН.

Снимки: en.volleyballworld.com