Фалстарт на България U21 срещу Бразилия на Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 13:54
Националният отбор на България за жени до 21 години започна участието си на Световното първенство в Индонезия със загуба.

Момичетата на селекционера Драган Нешич отстъпиха на Бразилия с 0:3 (12:25, 18:25, 19:25) в първия си мач от Група D, игран в град Сурабая пред 110 зрители в зала “Ява Пос Арина”.

Срещата започна с пълна доминация на бразилките, които не оставиха никакви шансове на нашите в първия гейм – 25:12.

Във втората част българките показаха по-силно лице и се доближиха до равенството при 17:17, но след това “Селесао” затвори гейма с 25:18.

Третият гейм беше най-оспорван. България поведе с 11:10, но след това допусна обрата. При 15:18 на терена се появи Александра Китипова – световна шампионка с тима на България U19. Националките намалиха до 18:19, не и третата част бе за Бразилия с 25:19.

Утре България излиза срещу Тунис в 16:00 часа.

