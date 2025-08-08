Популярни
  • 8 авг 2025 | 14:41
Джъд Тръмп: Триумфът в Саудитска Арабия е в топ 3 на кариерата ми

Джъд Тръмп определя победата си в миналогодишния турнир Мастърс на Саудиткса Арабия като един от най-бляскавите моменти в кариерата си, докато се подготвя да защити титлата си в Джеда.

Време е за поредното "изпиране на имиджа чрез спорт" - Мастърса в Саудитска Арабия
Време е за поредното "изпиране на имиджа чрез спорт" - Мастърса в Саудитска Арабия

Миналата година Тръмп победи Марк Уилямс с 10:9 в оспорван финал в Рияд. При резултат 0-62 в решаващия фрейм той направи впечатляващо разчистване от 72 точки, завършвайки с последната черна топка. Това донесе на Тръмп титлата в първото издание на турнира, както и награда от £500 000.

Tурнирът събира 144-рима играчи на едно място, за да се състезават за престижния трофей. Събитието се организира в сътрудничество със Саудитската федерация по билярд и снукър и под надзора на Министерството на спорта. Тази година надпреварата ще се проведе от 8 до 16 август за първи път в Джеда - в спортния комплекс Prince Abdullah AlFaisal Sports City.

Тръмп е номер 1 в световната ранглиста и е спечелил всички най-големи титли в снукъра, включително Световното първенство през 2019 г., както и по два пъти Шампионата на Обединеното кралство и "Мастърс". 35-годишният англичанин поставя успеха си в Рияд сред най-значимите в кариерата си.

„Да го направя под такова напрежение и при такъв залог – това беше най-доброто разчистване в живота ми,“ каза той. „Печелил съм много големи турнири, но този момент е определено сред топ 3 в кариерата ми. Когато дойдох на масата в решаващия фрейм, беше или всичко или нищо. Опитах трудна червена в среден джоб – огромен удар, защото ако бях пропуснал, всичко свършваше.

Чувствах се спокоен, защото мислех, че вече съм загубил, а така нервите бяха изчезнали. После с напредването на разчистването адреналинът се покачи и когато преместих последните червени от борда, знаех, че е мой ред да загубя само при груба грешка. Брейкът беше почти безупречен – не чувствах, че ще пропусна лесен удар. Не мислех за парите, просто исках на всяка цена да не загубя. Изчиствал съм цветовете толкова много пъти в тренировките, че действах инстинктивно. Още преди последната черна да влезе в джоба, вече свивах юмрук в радостен жест.

Очаквам с нетърпение да се върна в Саудитска Арабия и да опитам да повторя миналогодишното си постижение. Чудесно е, че има още един турнир с награден фонд, равен на Световното първенство. Джеда ще е ново място за играчите и винаги ми е приятно да откривам нови дестинации.“

Тръмп ще защитава титлата си срещу звезден състав, включващ световния шампион Джао Синтонг, новия шампион на Шанхай Мастърс Кайрън Уилсън, Рони О’Съливан, Джон Хигинс, Марк Уилямс, Шон Мърфи, Марк Алън, Дин Дзюнхуей, Нийл Робъртсън и много други. Сред участниците ще има и 16-има играчи с "уайлд кард" от Саудитска Арабия и региона, представящи най-добрите местни таланти.

