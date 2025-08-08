Време е за поредното "изпиране на имиджа чрез спорт" - Мастърса в Саудитска Арабия

Второто издание на Мастърса на Саудитска Арабия започва днес с огромен брой от 144-рима участници в жребия за 2025 г. в зала "Грийн холс" в Джеда.

Звездите очакват Мастърса в Саудитска Арабия

Това е един от най-богатите турнири, провеждани някога в World Snooker Tour - с колосална първа награда от 500 000 паунда за шампиона следващата седмица. По подобие на Световното първенство по снукър, първите 16-има поставени са директно класирани за 1/32-финалите в надпреварата.

Сред тях са световният №1 и действащ шампион Джъд Тръмп, победителят от миналата седмица в Шанхай Мастърс Кайрън Уилсън и финалистът от 2024 г. Марк Уилямс. В жребия за Мастърса в Саудитска Арабия личат още имената на Рони О'Съливан, Джон Хигинс, Марк Селби, Дин Дзюнхуей, Нийл Робъртсън, Марк Алън и Шон Мърфи.

Наричан „четвъртият мейджър“, турнирът събира всичките 144-рима играчи на едно място – почти всички професионалисти от основния тур, водещи аматьори от класацията на Q School и играчи с "уайлд кард" от региона.

Първото издание на турнира се проведе преди 12 месеца в Рияд, когато Тръмп спечели титлата. Англичанинът надделя след драматичен двубой с Уилямс, който пропусна шампионската топка в решаващия фрейм и видя как съперникът му изчисти масата за победа с черната.

Въпреки блясъка и лукса, характерни за спортно събитие в Саудитска Арабия, посещаемостта през седмицата беше слаба. Интересно ще бъде да се види дали преместването в Джеда ще доведе до по-добри продажби на билети.

Включването на Мастърса в Саудитска Арабия в календара се оказа противоречиво – мнозина на Острова твърдят, че турнирът съществува главно заради предполагаемата практика на кралството по „изпиране на имиджа чрез спорт“. Миналата година имаше моменти, които подкрепяха тези твърдения – включително прекомерното промотиране от страна на тогавашния телевизионен партньор "Евроспорт" и липсата на критика за ниската посещаемост от страна на организаторите. Това обаче е критика основно на Острова, а в Континентална Европа не са правени проучвания за настроенията на феновете.

Все пак е безспорно, че събитието оказва положителен финансов ефект върху World Snooker Tour. Печалбата на Тръмп от 500 000 паунда може да бъде сравнена единствено с първата награда на "Крусибъл", а дори и по-ниско класираните играчи могат да получат важен приход от участието си.

Форматът на Мастърса в Саудитска Арабия 2025

Турнирът използва система, сходна с тази на Световното и на Шампионата на Обединеното кралство:

Поставените от 81 до 144 играят в първи кръг

Победителите срещат поставените от 49 до 80 във втори кръг

В трети кръг се включват играчите, класирани от 17 до 48

Четвърти кръг наподобява „Деня на Страшния съд“ на Световното – 16-имата квалификанти се изправят срещу топ 16 поставените в 1/32-финалите

Дължина на мачовете:

Първи 3 кръга – 4 от 7 фрейма

Четвърти и пети кръг – 5 от 9 фрейма

Осминафинали, четвъртфинали и полуфинали – 6 от 11 фрейма

Финал – 10 от 19 фрейма

В първи кръг най-интересният мач вероятно е между Джими Уайт и Кен Дохърти, а Марко Фу започва срещу Чанг Бингуей.