В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

Ръководителят на отбора на Уилямс Джеймс Ваулс не е много вълдушевен от идеята на ФИА състезанието за Гран При на Монако да включва две задължителни спирания в бокса и през 2026 година.

Това правило беше въведено по-рано този сезон, но доведе до доста спорове заради тактиката, която беше приложена първо от Рейсинг Булс, а след това и от Уилямс. Двата отбора инструктираха своите пилоти в по-задна позиция умишлено да се движат с по-ниска скорост, за да отворят дупка в колоната, в която техните съотборници да се върнат след спиранията си в бокса.

Формула 1 запазва двата задължителни бокса в Монако и за 2026 година

Още тогава Ваулс заяви, че не е бил много радостен от подхода, който неговият тим е предприел. Той също така разкри, че решението на ФИА е било взето без да се обсъжда в Комисията за Ф1, в която членуват всички отбори и ръководители в спорта.

Колко успешен беше експериментът с двата задължителни бокса в Монако?

„Добър въпрос. Не сме го дискутирали в Комисията за Формула 1“, каза Ваулс преди да добави, че ще отправи запитване по тази тема към директорът на състезанията с едноместни болиди във ФИА – Николас Томбазис. След това шефът на Уилямс припомни, че той не е бил привърженик на тактиката, която неговият тим приложи, за да спечели точки в Княжеството по-рано тази година.



„За протокола, ние не бяхме първите, които го направиха. Ние реагирахме на това, което се случваше в колоната. На мен не ми хареса. Това беше най-некомфортния начин, по който някога съм се чувствал. Аз предпочитам да се боря за точки коректно, вместо да лъжа системата.



„Мисля, че аргументът, който се излага е, дали това е било по-добре за шоуто. Не мога да кажа. Смятам, че феновете трябва да се произнесат по този въпрос. Моето лично мнение е, че аз не харесах липсата на честност в състезанието, която се получи заради това правило“, обясни Ваулс.

Ваулс се извинил на Мерцедес за тактиките на Уилямс още по време на състезанието

А пред motorsport.com Томбазис разясни, че запазването на двете задължителни спирания в бокса в Монако не е напълно сигурно. Гръцкият експерт покани отборите да предложат алтернативни решения, които да повишат интригата в състезанието по улиците на Княжеството, което иначе се превръща в процесия.

Как може да има повече изпреварвания в Монако?

„Първо на първо ние не мислим, че трябва задължително да повторим това, което видяхме през тази година. Има проблем, който трябва да се реши. За момента правилата за 2026 година все още включват две спирания в бокса за Монако, но сме август, а състезанието в Монако е през юни следващата година.



„Молбата ни към отборите е те да бъдат креативни и проактивни. Ние във ФИА все още не сме убедени в конкретно решение. Ако има предложение, което е по-добро, ние определено ще го подкрепим. Това е една от темите, които ще бъдат дискутирани със Спортния консултативен съвет по време на следващите заседания на Комисията за Ф1“, заяви Томбазис.

Снимки: Gettyimages