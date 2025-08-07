Исак Хаджар с уникално постижение сред новаците през 2025 година

Новобранецът в отбора на Рейсинг Булс Исак Хаджар е притежател на уникално постижение сред всички новаци във Формула 1 през 2025 година.

Френският състезател е единственият пилот в тази група, който в нито един от първите 14 кръга не беше елиминиран в първата фаза на квалификацията. Освен него такова постижение имат още петима пилоти, но това са все утвърдени имена – Оскар Пиастри, Ландо Норис, Макс Верстапен, Джордж Ръсел и Шарл Леклер.

В началото на сезона на старта във Формула 1 застанаха общо шестима новобранци (пилоти, започващи своя първи пълен сезон) – Хаджар, Андреа Кими Антонели, Габриел Бортолето, Оливър Беарман, Лиам Лоусън и Джак Дуън. По-късно Дуън беше сменен от Франко Колапинто, чието представяне обаче не е много по-добро от това на австралиеца.

От шестимата новобранци Антонели, Беарман и Лоусън бяха елиминирани в първата фаза на квалификацията още в първия кръг за сезона в Австралия. Седмица по-късно в Китай Бортолето и Дуън също бяха елиминирани за първи път в края на първия сегмент на битката за полпозишъна. В същото време Хаджар до момента неизменно преминава във втората фаза, а французинът има и осем участие в решителните 12 минути. Най-добрата му квалификация дойде в Монако, където стартира шести, а най-слабата в Джеда, където той остана 14-ти.

Снимки: Gettyimages