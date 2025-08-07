Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Общинският съвет във Варна апелира към бизнеса в града да спаси Спартак от фалит

Общинският съвет във Варна апелира към бизнеса в града да спаси Спартак от фалит

  • 7 авг 2025 | 15:53
  • 1633
  • 3

Общински съвет във Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на местния Спартак, съобщиха от пресцентъра на съвета.

След срещата вчера - Спартак (Варна) търси спешно нови спонсори
След срещата вчера - Спартак (Варна) търси спешно нови спонсори

Повод за апела е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на “соколите”. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС.

Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния й вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна, се казва още в писмото.

Ръководството на Спартак (Варна) се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.

Общинският съвет се ангажира в търсене на решения за излизане на Спартак от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.

Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на клуба, пишат от ОбС. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясни са столичните битки за купата на България

Ясни са столичните битки за купата на България

  • 7 авг 2025 | 13:37
  • 1666
  • 0
Левски с Кристиан Димитров, но без Георги Костадинов срещу Сабах

Левски с Кристиан Димитров, но без Георги Костадинов срещу Сабах

  • 7 авг 2025 | 13:34
  • 3203
  • 1
Пауло Нога е прибрал компенсация от ЦСКА

Пауло Нога е прибрал компенсация от ЦСКА

  • 7 авг 2025 | 13:02
  • 2424
  • 7
Ботев с Тодор Неделев срещу Локомотив (София)

Ботев с Тодор Неделев срещу Локомотив (София)

  • 7 авг 2025 | 12:28
  • 1123
  • 2
Пуснаха в продажба единичните билети за България - Испания

Пуснаха в продажба единичните билети за България - Испания

  • 7 авг 2025 | 12:12
  • 8337
  • 20
Тeстове за нови футболисти в Янтра (Полски Тръмбеш)

Тeстове за нови футболисти в Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 7 авг 2025 | 11:45
  • 1373
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 24692
  • 204
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 22826
  • 69
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 11125
  • 8
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 12574
  • 2
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 10184
  • 5
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 9424
  • 20