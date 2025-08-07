След срещата вчера - Спартак (Варна) търси спешно нови спонсори

От срещата между привържениците и членовете на Управителния съвет на Спартак (Варна), която се проведе вчера и беше свързана с бъдещето на варненския клуб, стана ясно, че на този етап има доста непогасени задължения от предишната управа на клуба към държавната администрация и определени играчи, които разтрогнаха договори през изминалия сезон.

Бившият председател на УС Павлин Николов и Интерком Груп също предявява иск за изразходени средства през време на управлението си. Основната задача на новоизбраното ръководство е да се намери реален спонсор за клуба и да се погасят задълженията, за да може един от най-емблематичните клубове в България да продължи да се състезава в efbet Лига. За каузата на Спартак и бъдещето работят неуморно деятели, фенове и служители.

Пламен Трендафилов