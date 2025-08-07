Лудогорец с важна информация за феновете си преди визитата в Унгария

Билетите за гостуването на Ференцварош вече са в продажба ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече се продават билетите за мача реванш с Ференцварош от III предварителен кръг на Шампионската лига.

Двубоят в Будапеща е на 12 август (вторник) от 20:15 ч. местно време (21:15 ч. българско) на стадион "Групама Арена". Цената на един билет е 10 евро . Продажбата се извършва по следния начин: За фенове от Разград - плащане в евро на клубната база и издаване на ваучер.

За фенове от България и такива, живущи извън страната - със заявка на имейл tickets@ludogorets.com, предварително плащане по банков път и издаване на ваучер. Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор "Е" на стадион "Групама Арена". Процедурата по издаване на билет, чрез заявка на имейл е следната - всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на tickets@ludogorets.com до понеделник (11 август) 18.00 ч.

На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде направено плащане по сметка на ПФК Лудогорец. След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще се сдобие с ваучер. Ваучерът ще има уникален бар код и гарантира на лицето, че успешно е заплатено място за мача. В деня на срещата, 12 август (вторник), ще се заменят ваучерите за валидни билети пред сектор "Е" на "Групама Арена".