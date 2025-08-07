Популярни
Лудогорец изказа благодарности на феновете си

  • 7 авг 2025 | 15:13
Лудогорец излезе с изявление, с което благодари на феновете си за подкрепата по време на мача с Ференцварош. Снощи родният шампион завърши 0:0 с унгарския представител в среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Ето какво пишат от Лудогорец:

Благодарим Ви за подкрепата, заедно сме по-силни

ПФК Лудогорец изказва искрената си благодарност на всички свои привърженици за невероятната подкрепа по време на снощния мач с Ференцварош на "Хювефарма Арена".

Вашата вярност, присъствие и заряд от трибуните ни дадоха сили да се борим допоследно. Не победихме, но крайният резултат ни оставя реални шансове за класиране в плейофа на Шампионската лига.

С ваша помощ вече отстранихме корави съперници като Динамо Минск и Риека, и заедно можем да мечтаем за още една вълнуваща европейска кампания.

Пътят е труден, но когато сме заедно – нищо не е невъзможно! Благодарим ви, че вярвате в отбора и продължавате да сте с нас във всяка битка.

Лудогорец се бори до край, а вие сте нашият 12-и играч!

