Агибу Камара близо до завръщане за реванша в Будапеща

Агибу Камара може да се завърне в състава на Лудогорец за реванша срещу Ференцварош в Будапеща. Двубоят от третия квалификационен кръг на Шампионската лига е във вторник, 12 август, от 21:15 ч. 24-годишният халф на Гвинея се контузи още в първия мач срещу Динамо Минск, но вече дава положителни сигнали към щаба на Руи Мота. Камара започна с фитнес, а в последните дни премина към бегови упражнения и постепенно увеличава натоварването.

За разлика от него, Квадво Дуа остава извън сметките. Швейцарският национал продължава възстановяването си в родината си и няма да бъде на разположение в близко време.