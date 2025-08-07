Делото срещу промоутъра на Гран При на Сингапур влиза в съда

В Сингапур приключва разследването срещу промоутъра на състезанието от Формула 1, провеждано там. И се очаква другата седмица съдът да гледа делото срещу Онг Бенг Сенг, който вече се призна за виновен във възпрепятстване на правосъдието в хода на процеса срещу бившия министър на транспорта на страната Субраням Исваран.

Срещу него бяха повдигнати 27 обвинения, повечето за подкупи и корупция, като още миналата година той получи 1 година затвор.

Un milliardaire à Singpaour risque la prison pour...



"le pire scandale de corruption depuis des décennies" 😱



Ong Beng Seng, 79 ans, magnat de la F1 à Singapour, plaide coupable pour avoir offert à un ministre :



Un vol privé vers Doha, une nuit d'hotel et un vélo... 😂😂… pic.twitter.com/b1kLmt5YqT — MoneyRadar (@MoneyRadar_FR) August 4, 2025

Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?

Онг Бенг Сенг е заплашен с до 7 години затвор и глоба от 30 000 долара, но в Сингапур не вярват, че той ще влезе зад решетките, тъй като е в много тежко здравословно състояние и е вече на 79 години.

Бизнесменът остава промоутър на състезанието, но дори и да бъде осъден, това няма да попречи на провеждането на надпреварата, тъй като организацията й напредва и без него. Сингапур има договор за старт от Формула 1 до края на 2028 година.

Исак Хаджар с уникално постижение сред новаците през 2025 година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages