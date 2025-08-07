Популярни
Делото срещу промоутъра на Гран При на Сингапур влиза в съда

  • 7 авг 2025 | 15:28
  • 510
  • 0

В Сингапур приключва разследването срещу  промоутъра на състезанието от Формула 1, провеждано там. И се очаква другата седмица съдът да гледа делото срещу Онг Бенг Сенг, който вече се призна за виновен във възпрепятстване на правосъдието в хода на процеса срещу бившия министър на транспорта на страната Субраням Исваран.

Срещу него бяха повдигнати 27 обвинения, повечето за подкупи и корупция, като още миналата година той получи 1 година затвор.

Онг Бенг Сенг е заплашен с до 7 години затвор и глоба от 30 000 долара, но в Сингапур не вярват, че той ще влезе зад решетките, тъй като е в много тежко здравословно състояние и е вече на 79 години.

Бизнесменът остава промоутър на състезанието, но дори и да бъде осъден, това няма да попречи на провеждането на надпреварата, тъй като организацията й напредва и без него. Сингапур има договор за старт от Формула 1 до края на 2028 година.

Снимки: Gettyimages

