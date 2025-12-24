Популярни
Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

  • 24 дек 2025 | 10:31
  • 109
  • 0
Елиуд Кипчоге отговори на критиците, които твърдят, че се натоварва прекомерно

Елиуд Кипчоге защити амбициозните си маратонски цели, като настоя, че бяга с кауза, а не се претоварва. Легендарният атлет отвърна на критиците, които смятат, че отива твърде далеч и трябва да обмисли почивка от бягането.

След като се състезава на маратона в Ню Йорк през 2025 г. и завърши на 17-о място, петкратният шампион от маратона в Берлин изрази визионерската си цел да участва в маратони на всичките седем континента.

След като вече е доминирал в големи състезания в Африка, Европа и Азия, Елиуд Кипчоге се стреми да разшири своето наследство, като бяга в Северна Америка, Южна Америка, Океания и в крайна сметка в Антарктида.

Това амбициозно пътешествие не е свързано само с победите, а с вдъхновяването на хората по света и демонстрирането, че "никой човек не е ограничен“, независимо от средата.

Елиуд Кипчоге обясни, че решението му не трябва да се разглежда като оттегляне от спорта, а по-скоро като навлизане в нова фаза от неговия път.

Двукратният олимпийски шампион заяви, че премества фокуса си от лични отличия и исторически постижения към по-широка мисия, която се простира отвъд състезанията.

Според него бягането вече представлява платформа за служене на по-висша кауза, особено за повишаване на осведомеността относно устойчивостта и социалната отговорност.

Елиуд Кипчоге сподели визията си да използва големите състезания като възможности за генериране на значително финансиране, насочено към подобряване на достъпа до образование, с планове за подпомагане на изграждането на учебни центрове в цяла Кения.

"Това, което всъщност правя, не е да се пенсионирам. Всъщност се опитвам да се развивам. Опитвам се да премина към друг живот, в който вече не преследвам медали и световни рекорди, а бягам с цел, за околната среда“, каза Елиуд Кипчоге в интервю за BBC Africa.

"Очаквам и се надявам да събера един милион долара във всеки маратон, за да построя библиотека в цяла Кения, да изградя библиотеки във всеки окръг и вероятно във всеки град, в който бягам на всичките седем континента.“

Кипчоге отхвърли предположенията, че поставя прекомерни изисквания към себе си, като каза, че възгледите му както за спорта, така и за ежедневието са изградени върху непрекъснат напредък.

Той обясни, че вижда всеки ден като шанс да продължи напред, да приеме предизвикателствата и да създаде нови възможности за растеж.

Според него този постоянен стремеж към усъвършенстване не се ограничава до леката атлетика, а отразява по-широка философия за това как трябва да се живее животът.

Кипчоге добави, че процесът на стремеж, учене и откриване на нови пътища е това, което придава на живота истинския му смисъл и привлекателност.

"Не, не мисля така. Вярвам, че животът... е свързан с това да се напрягаш всеки ден. Свързан е с това да продължаваш напред. Така че вярвам, че животът в спорта и животът като цяло е свързан с това да се напрягаш и да получаваш нови възможности, по които да работиш. И това е красотата на живота“, добави той.

Снимки: Gettyimages

