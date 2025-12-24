Фейт Кипиегон очерта два основни приоритета за сезон 2026

След забележителния сезон 2025, в който подобри световен рекорд и защити световната си титла на 1500 метра, трикратната олимпийска шампионка Фейт Кипиегон вече се е насочила към нови върхове през 2026 г.

Кенийската суперзвезда е хвърлила поглед към новосъздадения шампионат Ultimate Challenge, но подчерта, че все още няма изготвени конкретни планове.

По време на 10-ото издание на игрите на Федерацията за университетски спорт на Кения в Университета на Елдорет, Кипиегон потвърди, че Диамантената лига и първото издание на Ultimate Championships в Будапеща, Унгария, ще бъдат централни за предстоящия ѝ сезон.

"Беше страхотен сезон, в който успях да защитя титлата си на 1500 метра, моята специална дисциплина. Толкова съм щастлива, че този сезон премина добре, и се надявам на същото и догодина. Току-що се върнахме към тренировките и ще видим какво ще предложи следващата година“, заяви Кипиегон.

"Честно казано, не знам какво ще се случи догодина. Все още не съм правила никакви планове, но се надяваме, че ще се справим добре. В момента се наслаждаваме на Коледа, Нова година и времето със семейството. Когато годината започне, тогава ще си поставим целите.“

Тя разкри, че новосъздаденият Световен шампионат на World Athletics Ultimate Championships остава в центъра на вниманието ѝ, отбелязвайки, че хиляди атлети също са насочили поглед към глобалното събитие.

Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра добави, че турнирите от Диамантената лига, където е постигнала много успехи, също ще бъдат част от плановете ѝ.

"Въпреки това всеки атлет гледа към Ultimate Championships – новото събитие, въведено от World Athletics. Там ще бъде нашият фокус, наред с Диамантената лига“, добави тя.

Кипиегон похвали университетите за ролята им в развитието на атлетите.

"Добре е младите хора да се занимават със спорт и съм щастлива да се завърна у дома“, каза Кипиегон. "Този университет ми присъди докторат и винаги ще се радвам да се връщам тук.“

Тъй като стадион "Кипчоге Кейно“ в момента е затворен, Фейт Кипиегон призова правителството да увеличи инвестициите в тренировъчни съоръжения, за да отговори на нуждите на нарастващия брой атлети в страната.

"Нямаме достатъчно тренировъчни бази в страната, а в момента това е единствената налична писта“, настоя тя. "Призовавам правителството да изгради и подобри повече съоръжения, особено в университетите, за да предостави на атлетите по-добри условия за тренировка и да подкрепи тези в общността.“

Снимки: Gettyimages