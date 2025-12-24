Кения се цели в смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство в Габороне

Националният треньор по спринт Стивън Мваники заяви, че изграждането на конкурентен отбор за смесената щафета 4х100 метра за Световното първенство по лекоатлетически щафети в Габороне (Ботсвана) през 2026 г. ще бъде един от основните приоритети за треньорите по спринт в Кения.

След като фокусът вече е насочен към Ботсвана, Мваники споделя, че Кения ще вложи максимални усилия в изграждането на силен отбор в смесената щафета 4х100 метра, който да е способен да се състезава на най-високо ниво. Според специалиста успехът в Габороне ще зависи от правилната комбинация от скорост и баланс между мъжете и жените.

Смесената щафета е най-новото попълнение в световната лекоатлетическа програма, като беше официално въведена от Световната атлетика през май тази година, преди да дебютира на Световното първенство в Токио през септември. На първото състезание в Токио Канада спечели златото с време 40.30 секунди, изпреварвайки Ямайка (40.44) и Великобритания (40.88), с което постави летвата за останалите страни.

"Световната атлетика въведе нова дисциплина – смесена щафета 4х100 метра, и това е основният ни фокус за следващата година като треньори по спринт“, заяви Мваники. Той подчерта стратегическото значение на дисциплината, настоявайки, че Кения трябва да се възползва от възможността, предоставена от новото събитие.

"Не можем да си позволим да пропуснем участието в смесената щафета 4х100 метра. Важно е да започнем работа веднага, защото вярвам, че това е дисциплина, в която можем да се представим много добре“, добави той.

Според треньора успехът в Габороне ще зависи от събирането на правилната комбинация от скорост и баланс между мъжете и жените. "Трябва да сме сигурни, че имаме две добри спринтьорки, които могат да бягат около 11.2 секунди, и двама спринтьори, способни да постигнат време от 10.2 секунди“, обясни Мваники. "Ако успеем да постигнем това, ще бъдем в отлична позиция на Световното първенство по щафети в Ботсвана.“