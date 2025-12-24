Алмгрен се завръща във Валенсия с мисъл за нов рекорд

Шведският атлет Андреас Алмгрен, носител на световен бронзов медал на 10 000 метра, ще се завърне на състезанието 10K Valencia Ibercaja на 11 януари в търсене на поредното си силно постижение.

Именно в това състезание миналата година Алмгрен влезе в историята, като спечели победата със спринт във финалните метри пред европейския шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу. Шведът финишира за 26:53, превръщайки се в първия европеец, слязъл под границата от 27 минути в тази дисциплина на шосе.

В своята феноменална година Алмгрен продължи с рекордите, като подобри европейския рекорд на 5000 метра на родна земя в Стокхолм с време 12:44.27 – най-доброто постижение в света за 2025 г. Той завърши годината с още едно историческо бягане във Валенсия, ставайки първият европеец, пробягал полумаратон под 59 минути с време 58:41.

Състезанието 10K Valencia Ibercaja ще бъде първото за Алмгрен след европейския рекорд в полумаратона, като 30-годишният атлет намекна, че ново силно време е напълно възможно. "Отново целта ми е да пробягам бързи 10 км във Валенсия на 11 януари. Каква трябва да бъде целта ми?“, написа Алмгрен в Инстаграм по-рано тази седмица.

Оттеглянето на определения пейсмейкър в миналогодишното състезание не се оказа пречка за рекордните амбиции на Алмгрен. С попътен вятър в гърба шведът прелетя втората половина на дистанцията за 13:10, за да постави първия от трите си европейски рекорда през 2025 г.

"Този път дойдох тук с план и цел: да остана с лидерите и да бягам възможно най-близо до 27 минути или дори под тази граница, тъй като имах няколко много добри тренировки през последните седмици. Що се отнася до европейския рекорд, знаех, че ще бъде голяма битка с Доминик (Лобалу), тъй като той искаше да постигне същите неща като мен“, заяви Алмгрен след миналогодишната надпревара.

В по-дългосрочен план Алмгрен ще се състезава и на 1500 метра на турнира от Диамантената лига в Стокхолм на 7 юни като част от подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Там шведът планира да участва както на 5000, така и на 10 000 метра.

Снимки: Gettyimages