Кошчак атакува световен рекорд до края годината

Световната и европейска шампионка по седмобой за девойки до 20 години Яна Кошчак ще се откаже от възрастовата си група с опит за световен рекорд в петобоя на закрито на 28 декември.

19-годишната хърватка, която спечели злато в седмобоя на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере през август 2025 г., изравнявайки националния си рекорд от 6293 точки, ще направи още един опит за рекорд в Загреб.

Настоящият световен рекорд в петобой за девойки до 20 години е 4542, поставен от Украйна през 2017 г. в Талин. След тренировки в топло време в Южна Африка, Кошчак ще се стреми към голямо представяне, което да я изстреля към Световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун.

Настоящият национален рекорд на Кошчак за Хърватия е 4478 точки.

Снимки: Gettyimages