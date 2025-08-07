Още десет мача от Лига Европа днес

След като в предходните два дни стартира третият предварителен кръг от втория по сила турнир на УЕФА – Лига Европа, в днешния 7-и август (четвъртък) предстоят още десет двубоя, които ще завършат цикъла от първите срещи.

Тук ще видим мачовете на някои от отборите, които отпаднаха от Шампионската лига, като Панатинайкос, ФКСБ, Линкълн Ред Импс и други.

Най-интересното за българската публика обаче предстои след 20:30 часа, когато ще стартира двубоят на ПАОК, за който се състезава българинът Кирил Десподов. За съжаление, 28-годишният национал е контузен, но позитивен резултат за солунчани ще даде надежда за силно българско участие занапред в турнира.