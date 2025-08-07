Популярни
Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
АЕК Ларнака като че ли отказа Легия още след първия мач

  • 7 авг 2025 | 21:31
  • 1200
  • 2
АЕК Ларнака като че ли отказа Легия още след първия мач

АЕК Ларнака направи голяма крачка към плейофите за влизане в основна фаза на Лига Европа, след като разби с 4:1 Легия (Варшава) на своя стадион.

Още в деветата минута удар на Роберж с глава срещна гредата. Домакините все пак поведоха в 16-ата минута, когато Гнали изведе много добре отляво Пере Понс. Испанецът влезе в наказателното поле, стреля и след рикошет в крака на бранител топката се озова във вратата на Тобиаш. Легия обаче изравни само две минути след това, след като Жан-Пиер Нсаме засече с глава много добро центриране на Капустка.

В 29-ата минута Нсаме можеше да направи пълен обрат, но Аломеров спаси удара му.

В самото начало на втората част - в 48-ата минута, АЕК Ларнака отново излезе напред. Този път Карол Ангиелски завърши с глава перфектна контраатака на домакините, която започна след центриране от корнер пред тяхната врата. Асистенцията отново бе на Гнали.

Йерсон Чакон отбеляза трети гол за АЕК в 78-ата минута с техничен удар в далечния ъгъл, а в 86-ата гостите си отбелязаха автогол чрез Милета Райович, който прати топката с глава в собствената си врата. Така полският тим направи задачата си за реванша изключително трудна.

В добавеното време Капустка получи втори жълт картон и Легия завърши двубоя с човек по-малко.

Снимки: Imago

