Популярни
»

Гледай на живо

Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  1. Sportal.bg
  2. Брага
  3. Брага си тръгна с победа от Румъния в дебюта на Пау Виктор

Брага си тръгна с победа от Румъния в дебюта на Пау Виктор

  • 7 авг 2025 | 21:42
  • 2281
  • 0
Брага си тръгна с победа от Румъния в дебюта на Пау Виктор

Отборът на Брага, който в миналия кръг елиминира Левски след продължения, записа нов успех в Лига Европа. В първи мач от третия квалификационен кръг тимът на Карлос Висенс надигра с 2:1 като гост ЧФР Клуж.

Брага поведе в 17-ата минута, когато Жеан Горби стреля в ъгъла малко след границата на наказателното поле, завършвайки многоходова атака на гостите. Шериф Синян изравни след половин час игра, когато засече отблизо ниско центриране към далечната греда, което рикошира в бранител и се озова на пътя на гамбиеца.

Горби отново изведе напред португалците в 50-ата минута. Този път французинът направи добавка отблизо, след като преди това стражът на Клуж изби удар на Фран Наваро.

До края други положения нямаше и Брага е с едни гърди напред преди реванша в Португалия след седмица. Крайният победител от тази двойка ще срещнe в плейофа Линкълн Ред Импс или Ноа.

За отбелязване е, че в 82-рата минута на мача за своя дебют се появи рекордната покупка на Брага Пау Виктор, който бе привлече от Барселона за 12 милиона евро, като сумата може да нарасне до 15 милиона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

  • 7 авг 2025 | 19:30
  • 2186
  • 1
Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

Александър Исак няма да играе за Нюкасъл в контролите през уикенда

  • 7 авг 2025 | 19:18
  • 3050
  • 1
Играят се последните два мача в Лига Европа

Играят се последните два мача в Лига Европа

  • 7 авг 2025 | 22:00
  • 11686
  • 0
Играят се голяма част от мачове от деня в Лигата на конференциите: Партизан с гол пасив и човек по-малко

Играят се голяма част от мачове от деня в Лигата на конференциите: Партизан с гол пасив и човек по-малко

  • 7 авг 2025 | 18:50
  • 6227
  • 0
Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

Финалистите в Евро 2025 и ШЛ са с най-много кандидатки за „Златната топка“ при жените

  • 7 авг 2025 | 18:48
  • 583
  • 1
Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

Тотнъм е направил неуспешен опит за млад талант, който може да се завърне в Реал Мадрид

  • 7 авг 2025 | 18:18
  • 3735
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 22:15
  • 91475
  • 405
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 59012
  • 122
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 50792
  • 153
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 24037
  • 35
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 24069
  • 14
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 13759
  • 21