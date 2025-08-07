Брага си тръгна с победа от Румъния в дебюта на Пау Виктор

Отборът на Брага, който в миналия кръг елиминира Левски след продължения, записа нов успех в Лига Европа. В първи мач от третия квалификационен кръг тимът на Карлос Висенс надигра с 2:1 като гост ЧФР Клуж.

Брага поведе в 17-ата минута, когато Жеан Горби стреля в ъгъла малко след границата на наказателното поле, завършвайки многоходова атака на гостите. Шериф Синян изравни след половин час игра, когато засече отблизо ниско центриране към далечната греда, което рикошира в бранител и се озова на пътя на гамбиеца.

Горби отново изведе напред португалците в 50-ата минута. Този път французинът направи добавка отблизо, след като преди това стражът на Клуж изби удар на Фран Наваро.

До края други положения нямаше и Брага е с едни гърди напред преди реванша в Португалия след седмица. Крайният победител от тази двойка ще срещнe в плейофа Линкълн Ред Импс или Ноа.

За отбелязване е, че в 82-рата минута на мача за своя дебют се появи рекордната покупка на Брага Пау Виктор, който бе привлече от Барселона за 12 милиона евро, като сумата може да нарасне до 15 милиона.

Снимки: Imago