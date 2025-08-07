Популярни
ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

Отборът на ФКСБ осъществи пълен обрат от 0:2, за да спечели с 3:2 като домакин на Дрита във вълнуващ двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Косоварите изненадващо взеха преднина от два гола благодарение на разписалите се Ветон Туша (7’) и Арб Манай (50’). Това обаче само мотивира румънците, които успяха да възстановят равенството с попадения на Даниел Бирлигеа (64’) и Даниел Граовац (72’). Дълбоко в добавеното време нападателят беше точен и от дузпа, като така даде аванс на ФКСБ преди реванша в Косово следващия четвъртък.

В другия от двата най-късни мача в турнира нидерландският Утрехт постигна успех с 3:1 при визитата си на Сервет. Швейцарците взеха ранен аванс след гол на Жереми Гилемено (12’). Гостите обаче изиграха отлично второ полувреме и си тръгнаха като победители след автогол на Антони Барон (52’) и попадения на Сибе Хореманс (55’) и Гивай Зехиел (62’). Така те са с по-големи шансове да се класират за плейофите на Лига Европа преди реванша, който е след седмица на техен терен.

