Липсата на Десподов се отрази на ПАОК в Лига Европа

Гръцкият ПАОК и австрийският Волфсбергер завършиха наравно 0:0 в Солун в първия мач помежду си от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

В състава на ПАОК отсъстваше капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов, който лекува мускулна травма. Това се отрази на играта на тима в нападение и така южните ни съседи не успяха да вземат ценен аванс преди реванша в Австрия след седмица.

В друг мач от днешните квалификации в турнира норвежкият Бран спечели с 2:0 визитата си на шведския Хекен. Йоаким Солтвед пропусна дузпа за гостите в 16-ата минута, но те все пак стигнаха до успеха благодарение на двете попадения на Саевар Атли Магнусон (28’, 57’). Реваншът е в следващия четвъртък в Гьотеборг.

ENTORTOU TODO MUNDO!



Olha o que o Magnússon fez com a defesa do Hacken! Limpou dois e chutou no contrapé do goleiro pra marcar o seu segundo no jogo. Que GOLAÇO! Até agora, 2x0 para o Brann no placar.



O melhor dos Qualifiers da Europa League é aqui na tela do Bodinho!#GOAT pic.twitter.com/3Mrmf3M85y — Canal GOAT (@CanalGOATBR) August 7, 2025