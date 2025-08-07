Липсата на Десподов се отрази на ПАОК в Лига Европа

Гръцкият ПАОК и австрийският Волфсбергер завършиха наравно 0:0 в Солун в първия мач помежду си от третия квалификационен кръг на Лига Европа.
В състава на ПАОК отсъстваше капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов, който лекува мускулна травма. Това се отрази на играта на тима в нападение и така южните ни съседи не успяха да вземат ценен аванс преди реванша в Австрия след седмица.
В друг мач от днешните квалификации в турнира норвежкият Бран спечели с 2:0 визитата си на шведския Хекен. Йоаким Солтвед пропусна дузпа за гостите в 16-ата минута, но те все пак стигнаха до успеха благодарение на двете попадения на Саевар Атли Магнусон (28’, 57’). Реваншът е в следващия четвъртък в Гьотеборг.