Исландци не се дадоха на Зрински в мач с две дузпи, вратарите доминираха на Панатинайкос - Шахтьор

Зрински (Мостар) и Брейдаблик не успяха да се победят в първия мач помежду си от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Домакините очаквано доминираха през по-голямата част от срещата, но исландците поведоха в 18-ата минута, когато получиха правото да изпълнят дузпа. Ударът на Тобиас Томсен от бялата точка бе уловен, но дузпата бе пребита, тъй като Карачич бе пред своята голлиния. Стражът на Зрински изби и втория удар на Томсен, но след това нападателят успя с много усилия да направи добавка, с която открие резултата. Зрински изравни от дузпа в 72-рата минута. Точен бе Неманя Билбия.

По същото време Панатинайкос и Шахтьор (Донецк) оправдаха очакванията за равностоен сблъсък помежду си и не успяха да си отбележат гол в Атина, оставяйки всичко за реванша, който ще се състои в Краков. През първото полувреме гостите играха по-силно, но Драговски спаси силен удар на Алисон Сантана. В края на полувремето и вратарят на Шахтьор се намеси след шут на Пелистри.

След почивката Анас Зарури и Карол Швидерски имаха добри възможности, но Ризник направи няколко великолепни спасявания. Шахтьор също имаше своите шансове, но не успя да се възползва от тях.