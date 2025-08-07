Мидтиланд спечели ранния скандинавски дуел, Ноа с издънка в Гибралтар

Вече се изиграха две от най-ранните срещи в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

В първия скандинавски сблъсък от програма Мидтиланд взе комфортна победа в Норвегия след 3:1 срещу местния Фредрикстад. Преднината за датчаните дойде още след първия половин час. Първо нападателят от Гвинея-Бисау Франкулиньо откри резултата още в 14-ата минута. След около 17 минути Мидтиланд нанесе втори удар по домакините. Чилиецът Дарио Осорио комбинира добре с Микел Гогорза, който с едно докосване намери мрежата на норвежците – 0:2.

Фредрикстад, който спечели Купата на Норвегия през миналия сезон, все пак не се отказа и в 78-ата минута намали чрез резервата Йоанес Бярталид. Радостта на домакините обаче бе кратка и Мидтиланд само няколко минути по-късно си върна аванса от два гола. Попадението за датчаните бе изработено от две резерви, като Валдемар Бисков центрира на главата на Денил Кастийо, който оформи крайното 1:3. Това окончателно срина домакинтие и Мидтиланд имаше време окончателно да реши двубоя и изхода от двойката, като

В друга от ранните срещи шампионът на Армения Ноа, изненадващо или не, не успя да се справи в Гибралтар с Линкълн Ред Импс и срещата завърши 1:1. Още в 9-ата минута камерунският халф Ян Брайс откри за гостите. Вместо да се възползват от ранния аванс обаче, арменците допуснаха изравняване. То се случи в дългото продължение на първата част, когато Линкълн получи дузпа. Ударът от бялата точка на Тяй де Бар бе отразен от стража на Ноа, но при добавката нападателят на гибралтарците бе най-бърз и изравни – 1:1.

През цялото второ полувреме Ноа натискаше, но така и не успя да реализира победно попадение. В самия край на срещата гол за арменците отбеляза Имран Омар, но след намеса на ВАР попадението бе отменено заради засада.