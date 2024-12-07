Томаш обяви групата на ЦСКА - София за "червеното" дерби

Слушай на живо: ЦСКА-София - ЦСКА 1948

Треньорският щаб на ЦСКА - София определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу ЦСКА 1948 от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът е от 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

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Ето на кои футболисти ще разчита Александър Томаш: 1. Густаво Бусато, 25. Иван Дюлгеров, 15. Тибо Вион, 6. Лиъм Купър, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 18. Мика Пинто, 13. Браян Кордоба, 4. Християн Петров, 17. Емануел Шакич, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 10. Джонатан Линдсет, 8. Станислав Шопов, 22. Джейсън Локило, 9. Зюмюр Бютучи, 11. Матиас Фаетон, 23. Илиан Антонов, 45. Аарон Исека, 77. Годуин Коялипу.