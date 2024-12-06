Стана ясно кой ще свири "червеното" дерби, Красен Георгиев получи битката на върха

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 19 кръг в efbet Лига. Мартин Великов ще ръководи "червеното" дерби между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 в събота. Битката на върха в класирането между Лудогорец и Ботев (Пловдив) пък е поверена на Красен Георгиев.
Драгомир Драганов ще свири двубоя Крумовград - Левски.
Ето всички съдийски наряди:
7 декември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
7 декември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Стоян Маринов Алексиев
7 декември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
8 декември 2024 г., неделя, 12:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември Сф
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Владимиров Игнатов
8 декември 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Крумовград - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
8 декември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Радан Василев Мирянов
9 декември 2024 г., понеделник, 14:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Цветан Георгиев Георгиев
9 декември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Камен Михайлов Алексиев