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  3. Стана ясно кой ще свири "червеното" дерби, Красен Георгиев получи битката на върха

Стана ясно кой ще свири "червеното" дерби, Красен Георгиев получи битката на върха

  • 6 дек 2024 | 09:04
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Слушай на живо: ЦСКА-София - ЦСКА 1948

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 19 кръг в efbet Лига. Мартин Великов ще ръководи "червеното" дерби между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 в събота. Битката на върха в класирането между Лудогорец и Ботев (Пловдив) пък е поверена на Красен Георгиев.

Драгомир Драганов ще свири двубоя Крумовград - Левски.

Ето всички съдийски наряди:

7 декември 2024 г., събота, 12:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

7 декември 2024 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев

7 декември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев

8 декември 2024 г., неделя, 12:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември Сф

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Владимиров Игнатов

8 декември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

ФК Крумовград - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

8 декември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Радан Василев Мирянов

9 декември 2024 г., понеделник, 14:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

9 декември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Камен Михайлов Алексиев

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