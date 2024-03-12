Александър Димитров викна 23-ма футболисти

Националният селекционер на младежкия отбор на България Александър Димитров определи група от 23-ма футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Полша на 26 март.

Димитров залага по трима футболисти от Левски и ЦСКА - София. Представителите на „сините“ ще бъдат Пламен Андреев, Асен Митков и Марин Петков, докато тези на „червените“ – Християн Петров, Мартин Стойчев и Станислав Шопов.

Прави впечатление, че от 19 от общо 23-ита повикани за младежкия национален отбор играят в efbet Лига. Най-много са повиканите от Славия с петима футболисти в лицето на Велко Йеленкович, Кристиян Стоянов, Чунг Нгуен До, Роберто Райчев и Мартин Сораков.

Ето повиканите играчи:

Вратари: Дамян Христов (Лудогорец 2), Пламен Андреев (Левски), Никола Виденов (Спартак Вн)

Защитници: Атанас Чернев (Ботев Пд), Велко Йеленкович (Славия), Християн Петров (ЦСКА), Мартин Стойчев (ЦСКА), Николай Златев (Черно море), Мартин Атанасов (ЦСКА 1948 II), Симеон Василев (ЦСКА 1948), Емануел Мирчев (Теутония)

Полузащитници: Кристиян Стоянов (Славия), Чунг Нгуен До (Славия), Асен Митков (Левски), Емил Ценов (ЦСКА 1948), Станислав Шопов (ЦСКА), Никола Илиев (ЦСКА 1948), Валентин Николов (Локомотив Сф)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Петър Андреев (Локомотив Пд), Роберто Райчев (Славия), Мартин Сораков (Славия), Георги Николов (Ботев Пд)