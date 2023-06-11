Ето как изглежда класацията по трофеи в ШЛ

Класиране сред клубовете и държавите по победи в турнира за Купата на европейските шампиони и в Шампионската лига:

Титли по клубове:

1. Реал Мадрид (Испания) - 14 (1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

2. Милан (Италия) - 7 (1962, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

3. Ливърпул (Англия) - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Байерн (Мюнхен) (Германия) - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

5. Барселона (Испания) - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

6. Аякс (Нидерландия) - 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

7. Манчестър Юнайтед (Англия) - 3 (1968, 1999, 2008)

Интер (Италия) - 3 (1964, 1965, 2010)

9. Челси (Англия) - 2 (2012, 2021)

Бенфика (Португалия) - 2 (1961, 1962)

Нотингам Форест (Англия) - 2 (1979, 1980)

Ювентус (Италия) - 2 (1985, 1996)

Порто (Португалия) - 2 (1987, 2004)

13. Селтик (Шотландия) - 1 (1967)

Хамбургер ШФ (Германия) - 1 (1983)

Стяуа (Румъния) - 1 (1986)

Марсилия (Франция) - 1 (1993)

Фейенорд (Нидерландия) - 1 (1970)

Астън Вила (Англия) - 1 (1982)

ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1 (1988)

Цървена звезда (Сърбия) - 1 (1991)

Борусия Дортмунд (Германия) - 1 (1997)

Манчестър Сити (Англия) - 1 (2023)





Титли по държави:

1. Испания - 19

2. Англия - 15

3. Италия - 12

4. Германия - 7

Нидерландия - 6

6. Португалия - 4

7. Франция - 1

Румъния - 1

Шотландия - 1

Сърбия - 1

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Снимки: Gettyimages