Ето как изглежда класацията по трофеи в ШЛ
Класиране сред клубовете и държавите по победи в турнира за Купата на европейските шампиони и в Шампионската лига:
Титли по клубове:
1. Реал Мадрид (Испания) - 14 (1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)
2. Милан (Италия) - 7 (1962, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
3. Ливърпул (Англия) - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
Байерн (Мюнхен) (Германия) - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
5. Барселона (Испания) - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
6. Аякс (Нидерландия) - 4 (1971, 1972, 1973, 1995)
7. Манчестър Юнайтед (Англия) - 3 (1968, 1999, 2008)
Интер (Италия) - 3 (1964, 1965, 2010)
9. Челси (Англия) - 2 (2012, 2021)
Бенфика (Португалия) - 2 (1961, 1962)
Нотингам Форест (Англия) - 2 (1979, 1980)
Ювентус (Италия) - 2 (1985, 1996)
Порто (Португалия) - 2 (1987, 2004)
13. Селтик (Шотландия) - 1 (1967)
Хамбургер ШФ (Германия) - 1 (1983)
Стяуа (Румъния) - 1 (1986)
Марсилия (Франция) - 1 (1993)
Фейенорд (Нидерландия) - 1 (1970)
Астън Вила (Англия) - 1 (1982)
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1 (1988)
Цървена звезда (Сърбия) - 1 (1991)
Борусия Дортмунд (Германия) - 1 (1997)
Манчестър Сити (Англия) - 1 (2023)
Титли по държави:
1. Испания - 19
2. Англия - 15
3. Италия - 12
4. Германия - 7
Нидерландия - 6
6. Португалия - 4
7. Франция - 1
Румъния - 1
Шотландия - 1
Сърбия - 1
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Снимки: Gettyimages