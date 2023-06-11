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  3. Ето как изглежда класацията по трофеи в ШЛ

Ето как изглежда класацията по трофеи в ШЛ

  • 11 юни 2023 | 10:00
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Класиране сред клубовете и държавите по победи в турнира за Купата на европейските шампиони и в Шампионската лига:

Титли по клубове:

1. Реал Мадрид (Испания)           - 14 (1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

2. Милан (Италия)                  - 7 (1962, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

3. Ливърпул (Англия)               - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

   Байерн (Мюнхен) (Германия)        - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

5. Барселона (Испания)             - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

6. Аякс (Нидерландия)              - 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

7. Манчестър Юнайтед (Англия)      - 3 (1968, 1999, 2008)

   Интер (Италия)                  - 3 (1964, 1965, 2010)

9. Челси (Англия)                  - 2 (2012, 2021)

   Бенфика (Португалия)            - 2 (1961, 1962)

   Нотингам Форест (Англия)        - 2 (1979, 1980)

   Ювентус (Италия)                - 2 (1985, 1996)

   Порто (Португалия)              - 2 (1987, 2004)

13. Селтик (Шотландия)             - 1 (1967)

    Хамбургер ШФ (Германия)        - 1 (1983)

    Стяуа (Румъния)        - 1 (1986)

    Марсилия (Франция)     - 1 (1993)

    Фейенорд (Нидерландия)         - 1 (1970)

    Астън Вила (Англия)            - 1 (1982)

    ПСВ Айндховен (Нидерландия)    - 1 (1988)

    Цървена звезда (Сърбия)        - 1 (1991)

    Борусия Дортмунд (Германия)    - 1 (1997)

    Манчестър Сити (Англия)        - 1 (2023)


 

    Титли по държави:

1. Испания          - 19

2. Англия           - 15

3. Италия           - 12

4. Германия         -  7

   Нидерландия      -  6

6. Португалия       -  4

7. Франция          -  1

   Румъния          -  1

   Шотландия        -  1

   Сърбия           -  1 

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Снимки: Gettyimages

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