Всички победители в цялата история на Шампионската лига

Всички победители в турнира за Купата на европейските клубни шампиони и Шампионската лига:

1956 - Реал Мадрид

1957 - Реал Мадрид

1958 - Реал Мадрид

1959 - Реал Мадрид

1960 - Реал Мадрид

1961 - Бенфика

1962 - Бенфика

1963 - Милан

1964 - Интер

1965 - Интер

1966 - Реал Мадрид

1967 - Селтик

1968 - Манчестър Юнайтед

1969 - Милан

1970 - Фейенорд

1971 - Аякс

1972 - Аякс

1973 - Аякс

1974 - Байерн Мюнхен

1975 - Байерн Мюнхен

1976 - Байерн Мюнхен

1977 - Ливърпул

1978 - Ливърпул

1979 - Нотингам Форест

1980 - Нотингам Форест

1981 - Ливърпул

1982 - Астън Вила

1983 - Хамбургер ШФ

1984 - Ливърпул

1985 - Ювентус

1986 - Стяуа

1987 - Порто

1988 - ПСВ Айндховен

1989 - Милан

1990 - Милан

1991 - Цървена Звезда

1992 - Барселона

1993 - Олимпик Марсилия

1994 - Милан

1995 - Аякс

1996 - Ювентус

1997 - Борусия Дортмунд

1998 - Реал Мадрид

1999 - Манчестър Юнайтед

2000 - Реал Мадрид

2001 - Байерн Мюнхен

2002 - Реал Мадрид

2003 - Милан

2004 - Порто

2005 - Ливърпул

2006 - Барселона

2007 - Милан

2008 - Манчестър Юнайтед

2009 - Барселона

2010 - Интер

2011 - Барселона

2012 - Челси

2013 - Байерн Мюнхен

2014 - Реал Мадрид

2015 - Барселона

2016 - Реал Мадрид

2017 - Реал Мадрид

2018 - Реал Мадрид

2019 - Ливърпул

2020 - Байерн Мюнхен

2021 - Челси

2022 - Реал Мадрид

2023 - Манчестър Сити

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Снимки: Gettyimages