Всички победители в цялата история на Шампионската лига
Всички победители в турнира за Купата на европейските клубни шампиони и Шампионската лига:
1956 - Реал Мадрид
1957 - Реал Мадрид
1958 - Реал Мадрид
1959 - Реал Мадрид
1960 - Реал Мадрид
1961 - Бенфика
1962 - Бенфика
1963 - Милан
1964 - Интер
1965 - Интер
1966 - Реал Мадрид
1967 - Селтик
1968 - Манчестър Юнайтед
1969 - Милан
1970 - Фейенорд
1971 - Аякс
1972 - Аякс
1973 - Аякс
1974 - Байерн Мюнхен
1975 - Байерн Мюнхен
1976 - Байерн Мюнхен
1977 - Ливърпул
1978 - Ливърпул
1979 - Нотингам Форест
1980 - Нотингам Форест
1981 - Ливърпул
1982 - Астън Вила
1983 - Хамбургер ШФ
1984 - Ливърпул
1985 - Ювентус
1986 - Стяуа
1987 - Порто
1988 - ПСВ Айндховен
1989 - Милан
1990 - Милан
1991 - Цървена Звезда
1992 - Барселона
1993 - Олимпик Марсилия
1994 - Милан
1995 - Аякс
1996 - Ювентус
1997 - Борусия Дортмунд
1998 - Реал Мадрид
1999 - Манчестър Юнайтед
2000 - Реал Мадрид
2001 - Байерн Мюнхен
2002 - Реал Мадрид
2003 - Милан
2004 - Порто
2005 - Ливърпул
2006 - Барселона
2007 - Милан
2008 - Манчестър Юнайтед
2009 - Барселона
2010 - Интер
2011 - Барселона
2012 - Челси
2013 - Байерн Мюнхен
2014 - Реал Мадрид
2015 - Барселона
2016 - Реал Мадрид
2017 - Реал Мадрид
2018 - Реал Мадрид
2019 - Ливърпул
2020 - Байерн Мюнхен
2021 - Челси
2022 - Реал Мадрид
2023 - Манчестър Сити
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.
Снимки: Gettyimages