Джорджио Димитров е стрелец номер едно на Североизточна Трета лига (всички голмайстори през сезона)

Джорджио Димитров е най-резултатния футболист през току що завършилия сезон на Североизточна Трета лига. 21 гола вкара нападателя на Черноморец (Балчик) в хода на кампанията. Димитров, заедно с Габриел Вулкано (вкарал 18 гола) и Иван Цачев (16 гола) сформираха смъртоносната атака на първенеца в класирането. 86-те попадения осигурили победата на Черноморец в първенството, направиха тима от Балчик най-резултатния в шампионата. Адмирации и за юношата Петър Кирев, който с 20-те си гола за Лудогорец III (Разград) е на второ място при реализаторите.

Североизточна Трета лига – голмайстори – сезон 2022-2023

21 – Джорджио Димитров – Черноморец (Балчик);

20 – Петър Кирев – Лудогорец III (Разград);

18 – Габриел Вулкано – Черноморец (Балчик);

16 – Иван Цачев – Черноморец (Балчик), Румен Николов – Септември (Тервел), Марин Петков – Черно море II (Варна), Виктор Христов – Устрем (Дончево);

15 – Мартин Кирилов, Дейвид Венциславов – Рилци (Добрич);

14 – Владислав Мирчев – Септември (Тервел), Тихомир Кънев – Черноломец (Попово), Димитър Иванов – Лудогорец III (Разград);

13 –Даниел Халачев – Спартак II (Варна);

12 – Бисер Георгиев – Локомотив (Русе);

10 – Денис Юзджан Кадир – Септември (Тервел), Севастиан Георгиев – Светкавица (Търговище), Беадир Беадиров, Диян Димитров – Черноломец (Попово), Преслав Пасев – по 2 гола за Устрем (Дончево) и 8 гола за Спортист (Генерал Тошево);

9 – Йоан Йорданов – Лудогорец III (Разград);

8 – Мохамед Н'банче-Почи, Алекс Наков – Черноморец (Балчик), Димитър Михалев – Септември (Тервел), Тончо Георгиев – Лудогорец III (Разград), Дани Бонев, Жечко Йорданов – Черно море II (Варна), Георги Димитров – Доростол (Силистра);

7 – Десислав Петков – Черноломец (Попово), Николай Трифонов – Черно море II (Варна), Гюрсел Осман – Рилци (Добрич);

6 – Мартин Янакиев, Калоян Цветков – Светкавица (Търговище), Любомир Михалев – Доростол (Силистра), Кристиан Данаилов – Дунав II (Русе), Симеон Страхилов Савов – Волов (Шумен);

5 – Даниел Георгиев – Черноморец (Балчик), Ивелин Кузманов – Септември (Тервел), Станислав Иванов – Светкавица (Търговище), Светослав Славчев – Черноломец (Попово), Кристо Яначков – Черно море II (Варна), Георги Георгиев – Рилци (Добрич), Христо Александров, Ивелин Василев – Волов (Шумен), Дани Братоев – Локомотив (Русе), Димитър Игнатовски – Ботев (Нови пазар);

4 – Кристиян Бешев – Черноморец (Балчик), Кристиан Пешков – Септември (Тервел), Денис Кехайов – Лудогорец III (Разград), Берк Бейхан, Серги Кешкерян – Черно море II (Варна), Денислав Славов, Дакарай Трой – Спартак II (Варна), Николай Данаилов Илиев – Устрем (Дончево), Добромир Филипов – Локомотив (Русе);

3 – Евгени Стоянов, Васил Добрев – Септември (Тервел), Никола Василев – Светкавица (Търговище), Николай Николов, Никола Георгиев – Лудогорец III (Разград), Милен Николов, Симеон Иванов Савов, Александър Недев – Черноломец (Попово), Баръш Николаев – Спартак II (Варна), Янаки Смирнов, Севдалин Стайков, Йордан Иванов, Николай Красимиров Илиев – Доростол (Силистра), Радослав Великов, Георги Петков – Дунав II (Русе), Росен Николов, Симеон Симеонов, Димитър Колимечков, Петър Радев – Спортист (Генерал Тошево), Юлиян Загоров – Ботев (Нови пазар);

2 – Николай Костадинов, Иван Томов – Черноморец (Балчик), Младен Димитров, Стефан Стефанов – Септември (Тервел), Зафер Инан, Тодор Кулев, Данаил Борисов – Светкавица (Търговище), Ясен Василев – Черноломец (Попово), Валентин Цветанов, Джан Ниязи, Георги Караиванов, Янислав Иванов, Марсел Ахмед, Емил Кьосов – Лудогорец III (Разград), Александър Йорданов – Черно море II (Варна), Светослав Николов, Александър Александров, Даниел Начев, Цветослав Маринов, Симеон Иванов – Спартак II (Варна), Костадин Иванов, Николай Николаев – Доростол (Силистра), Йоан Александров, Никола Тотев, Кристиян Господинов – Дунав II (Русе), Преслав Петков, Драгош Фирцулеску, Теодор Иванов, Ивайло Иванов – Локомотив (Русе), Венелин Колимечков, Иво Игнатов – Спортист (Генерал Тошево), Митко Митков, Йордан Миленов, Димитър Димитров, Дениз Ариф Кадир – Ботев (Нови пазар), Георги Георгиев – по 1 гол за Черноморец (Балчик) и Светкавица (Търговище);

1 – Теодор Тотев – Черноморец (Балчик), Николай Иванов, Христо Станчев, Енчо Ангелов – Септември (Тервел), Михаил Паскалев, Никола Арнаудов, Йордан Атанасов, Павел Труфев – Светкавица (Търговище), Стивън Вълчев, Боил Цветков, Никола Тодоров, Радослав Петров, Валентин Цветанов, Анастас Пемперски, Умут Хабил – Лудогорец III (Разград), Дейвид Луканов, Стефан Димов, Петър Иванов, Наско Янков, Калин Георгиев, Алекс Фернандес, Толга Мюрвет, Радослав Петров – Черно море II (Варна), Васил Марков, Златин Боянов, Дилян Ганев, Явор Тодоров, Кристиян Върбанов – Черноломец (Попово), Михаил Михайлов, Танер Юсню, Диан Минчев, Симеон Митев – Рилци (Добрич), Александър Янчев, Александър Трендафилов, Георги Дичев, Любослав Маринов, Георги Бабалиев, Никола Владев, Димитър Тодоров, Стефан Стефанов, – Спартак II (Варна), Алиджан Алексиев – Доростол (Силистра), Иван Димитров, Милен Маринов, Преслав Банков, Кристиян Кирилов, Диян Димов – Дунав II (Русе), Николай Пантев, Михаил Кирилов, Божидар Пенчев, Радослав Антов, Радослав Ковачев – Волов (Шумен), Кристиян Димитров, Васко Боев, Роберто Марков, Пламен Шестаков, Никола Тодоров, Дони Дончев – Устрем (Дончево), Преслав Папарков, Мирослав Георгиев, Живко Парашкевов, Динко Станчев, Иван Димитров – Локомотив (Русе), Александър Енев, Николай Петков, Мартин Георгиев, Деян Иванов – Спортист (Генерал Тошево), Момчил Стоянов, Хакан Шукрю, Петко Петков – Ботев (Нови пазар).

Автоголове

1 – Светослав Вълев – Спортист Генерал Тошево (срещу Ботев-Нови пазар),

Лъчезар Лазаров – Спортист Генерал Тошево (срещу Дунав II Русе)

Павел Стоев – Доростол (срещу Септември Тервел)

Георги Дичев – Спартак II (срещу Спортист Генерал Тошево)

Станислав Иванов – Светкавица (срещу Доростол)

Никола Арнаудов – Светкавица (срещу Дунав II Русе)

Танер Юсню – Рилци (срещу Спортист Генерал Тошево)

Преслав Банков – Дунав II (срещу Спартак II Варна)

Преслав Папарков – Дунав II (срещу Спартак II Варна)

Христо Димитров – Волов (срещу Спортист Генерал Тошево)

? – Волов (срещу Светкавица Търговище)

? – Волов (срещу Черноломец Попово)

Вилиян Денчев – Черноморец Балчик (срещу Рилци Добрич)

Аян Ирфан – Ботев Нови пазар (срещу Локомотив Русе)

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