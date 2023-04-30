Волейболна трансферна таблица на НВЛ за сезон 2023/2024 година: Теодор Тодоров преминава в Дея

Всички трансфери на едно място.



Възможните трансфери и слухове са посочени с нормален шрифт.



Трансфери, които са потвърдени с наша публикация или официално завършени трансфери са с удебелен шрифт и хиперлинк към публикацията.



Отборите са подредени според класирането за сезон 2022/23 в efbet Супер Волей в редовния сезон.

Дея с трансферен удар за новия сезон

Последни новини:

Теодор Тодоров преминава от Монтана в Дея спорт (Бургас)

Алексей Землянко напусна Берое 2016 (Стара Загора) и през новия сезон ще играе в руския Югра-Самотлор (Нижневартовск)

Играч на Берое продължава кариерата си в Русия

Трансферна таблица в Efbet Супер Волей за сезон 2023/2024 година:

Клуб Новопривлечени Напуснали Останали Добруджа 07 (Добрич) Старши треньор: Данаил Милушев Черно море (Варна) Старши треньор: Пламен Христов Марек Юнион Ивкони (Дупница) Старши треньор: Найден Найденов Раковски 1964 (Севлиево) Старши треньор: Стефан Ганчев

Снимки: nvl.bg/startphoto.bg

Снимки: Startphoto