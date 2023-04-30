Волейболна трансферна таблица на НВЛ за сезон 2023/2024 година: Теодор Тодоров преминава в Дея
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Отборите са подредени според класирането за сезон 2022/23 в efbet Супер Волей в редовния сезон.
Дея с трансферен удар за новия сезон
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Трансферна таблица в Efbet Супер Волей за сезон 2023/2024 година:
Клуб
Новопривлечени
Напуснали
Останали
Хебър (Пазарджик)
Старши треньор: Камило Плачи
|Микеле Баранович - Чистерна (Италия)
Нефтохимик 2010 (Бургас)
Старши треньор: Атанас Петров
|Аксел Трухчев - Верона (Италия)
|Иван Станев
Георги Петров
Левски София
Старши треньор: Николай Желязков
Майкон Морейра - Кифисияс (Гърция)
Лазар Бучков - Лонг Бийч (САЩ)
Симеон Николов
Владислав Иванов
Светослав Гоцев
Дея спорт (Бургас)
Старши треньор: Франческо Кадеду
|Теодор Тодоров - (Монтана)
|Стефано Патриарка
Георги Братоев
Борислав Николов
Николай Учиков
Самуил Вълчинов
Стефан Чавдаров
Клуб
Новопривлечени
Напуснали
Останали
ЦСКА
Старши треньор: Александър Попов
Реда Хайкал - Замалек (Египет)
Димитър Димитров - Монпелие (Франция)
Берое 2016 (Стара Загора)
Старши треньор: Мирослав Живков
|Алексей Землянко - Югра-Самотлор (Русия)
Монтана
Старши треньор: Даниел Пеев
|Теодор Тодоров - (Дея спорт)
Пирин (Разлог)
Старши треньор: Благовест Катранджиев
Клуб
Новопривлечени
Напуснали
Останали
Добруджа 07 (Добрич)
Старши треньор: Данаил Милушев
Черно море (Варна)
Старши треньор: Пламен Христов
Марек Юнион Ивкони (Дупница)
Старши треньор: Найден Найденов
Раковски 1964 (Севлиево)
Старши треньор: Стефан Ганчев
Снимки: nvl.bg/startphoto.bg
Снимки: Startphoto