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Волейболна трансферна таблица на НВЛ за сезон 2023/2024 година: Теодор Тодоров преминава в Дея

  • 30 апр 2023 | 16:34
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Всички трансфери на едно място. 

Възможните трансфери и слухове са посочени с нормален шрифт. 

Трансфери, които са потвърдени с наша публикация или официално завършени трансфери са с удебелен шрифт и хиперлинк към публикацията. 

Отборите са подредени според класирането за сезон 2022/23 в efbet Супер Волей в редовния сезон.

Дея с трансферен удар за новия сезон
Дея с трансферен удар за новия сезон

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Играч на Берое продължава кариерата си в Русия
Играч на Берое продължава кариерата си в Русия

Трансферна таблица в Efbet Супер Волей за сезон 2023/2024 година:

Клуб

Новопривлечени

Напуснали

Останали

Хебър (Пазарджик)

Старши треньор: Камило Плачи

 Микеле Баранович - Чистерна (Италия)  
   

Нефтохимик 2010 (Бургас)

Старши треньор: Атанас Петров

 Аксел Трухчев - Верона (Италия)Иван Станев

Георги Петров
   

Левски София

Старши треньор: Николай Желязков

 Майкон Морейра - Кифисияс (Гърция)

 

 Лазар Бучков - Лонг Бийч (САЩ)

 

Симеон Николов

Алехандро Торо

Владислав Иванов

Светослав Гоцев

Дея спорт (Бургас)

Старши треньор: Франческо Кадеду

 Теодор Тодоров - (Монтана) Стефано Патриарка

Георги Братоев

Борислав Николов

Николай Учиков

Самуил Вълчинов

Стефан Чавдаров

Клуб

Новопривлечени

Напуснали

Останали

ЦСКА

Старши треньор: Александър Попов

 Реда Хайкал - Замалек (Египет)

 

 Димитър Димитров - Монпелие (Франция)

 

 
 

Берое 2016 (Стара Загора)

Старши треньор: Мирослав Живков

 Алексей Землянко - Югра-Самотлор (Русия) 
   

Монтана

Старши треньор: Даниел Пеев

  Теодор Тодоров - (Дея спорт) 
   

Пирин (Разлог)

Старши треньор: Благовест Катранджиев

   
   

Клуб

Новопривлечени

Напуснали

Останали

Добруджа 07 (Добрич)

Старши треньор: Данаил Милушев

   
   

Черно море (Варна)

Старши треньор: Пламен Христов

   
   

Марек Юнион Ивкони (Дупница)

Старши треньор: Найден Найденов

   
   

Раковски 1964 (Севлиево)

Старши треньор: Стефан Ганчев

   
   

Снимки: nvl.bg/startphoto.bg

Снимки: Startphoto

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