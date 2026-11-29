Мащабна размяна в Суперлигата на Италия: Сани преминава в Милано, трима поемат към Верона

Сериозно раздвижване беляза италианската волейболна Суперлига в разгара на сезона. Клубовете Алианц Милано и Рана Верона финализираха мащабна трансферна сделка, включваща четирима състезатели. Франческо Сани ще облече екипа на ломбардския тим, докато в обратната посока поемат Сантяго Ордуна, Томазо Икино и Франческо Речине, които ще продължат кампанията си с екипа на Верона.

Параметрите по договорите се различават за отделните волейболисти. Сани пристига в Милано под наем до края на сезона, докато клубът от област Венето придобива пълните състезателни права на останалите трима играчи с постоянни трансфери. Италианският посрещач, световен шампион със „скуадра адзура“ през 2025 г., веднага се присъединява към селекцията на наставника Гийермо Фаласка за дербито срещу Веро Волей Монца. Това попълнение осигурява на треньорския щаб ценна алтернатива и допълнителна мощ в зона четири.

От ръководството на Милано, в лицето на президента Лучо Фузаро и спортния директор Фабио Лини, приветстваха привличането на играч, който вече има опит в местния шампионат след дебюта си именно за Верона през 2023 г. Същевременно клубът изрази благодарност към разпределителя Ордуна и посрещачите Икино и Речине за съвместната работа и им пожела успехи в бъдещите изяви. Групата на миланци за гостуването в Монца бе допълнена и от младия разпределител Николо Дзопини, роден през 2008 г. и израснал в школата на Виторио Венето. От лагера на тима загатнаха, че селекционният процес може да продължи с още едно ново име.

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С привличането на тримата състезатели Верона подсилва две ключови позиции – Ордуна добавя опит и класа в дирижирането на играта като разпределител, докато Икино и Речине осигуряват вариативност в посрещането и атаката от краищата на мрежата. От веронския клуб отбелязаха, че споразумението е постигнато изключително бързо благодарение на отличното партньорство между двата тима и се вписва напълно в дългосрочния им проект за изграждане на боеспособен състав.

Роденият през 2002 г. Франческо Сани е с корени от Италия и САЩ. Той прекарва три сезона в американското колежанско първенство с отбора на Ю Си Ървайн Антийтърс, като през 2023 г. попада във втория идеален отбор на Ол-Америка, преди да направи крачката към италианския шампионат. След като защитава цветовете на младежките и мъжките гарнитури на САЩ, с които завоюва бронзови медали от Панамериканската купа и Финалната шестица през 2022 г., той избира да се състезава за Италия.

През 2025 г. Сани печели бронз от Световните студентски игри и триумфира със злато на Световното първенство. Сега неговият път в Суперлигата продължава в Милано, където възлагат сериозни надежди на силния му начален удар и стабилното му нападение за решаващите битки през сезона.

volleyball.it

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