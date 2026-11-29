Нов удар за Верона: Капитанът Рок Можич е с фрактура на дясната ръка

Кадрова криза застигна лагера на Рана Верона, след като капитанът Рок Можич получи контузия по време на тренировка. Словенският волейболист е със счупване на първата фаланга на кутрето на дясната ръка. Към момента периодът за възстановяване остава неясен, като предстои медицинският щаб на отбора да направи по-детайлни оценки в следващите дни.

Мащабна размяна в Суперлигата на Италия: Сани преминава в Милано, трима поемат към Верона

След раздялата със Сани, която бе наложителна с оглед привличането на Ордуна, идването на Икино изглежда ключово попълнение в състава, особено след като Речине ще отсъства от терените още няколко месеца. Въпреки това трупащите се проблеми с контузени играчи неизбежно ще принудят клуба да преразгледа целите си за сезона.

volleyball.it

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