Георги Петров: Как се изграждат таланти и как се работи с поколението Алфа

Още от младежките си години той мечтае да се посвети на треньорската професия, а днес научните му трудове в областта на спортните науки са познати на специалистите в международния волейбол. От 2017 година българският доктор на науките Георги Петров е в основата на школата на волейболния клуб Локомотив (Новосибирск) – структура, която функционира с прецизността на швейцарски часовник.

Резултатите от тази последователна методика са видими както в първия отбор на „железничарите“, така и в цялата руска Суперлига. В представителния тим на клуба редовно играят кадри от школата като Дмитрий Лизик, Иля Казаченков, Михаил Вишняков, Александър Костадинов и Андрей Гуляев. Следата на школата от Новосибирск личи и в редица други клубове чрез състезатели като Иляс Куркаев, Константин Абаев, Максим Сапожков, Юрий Бражнюк, Роман Мурашко и Слави Костадинов. Зад граница опит трупат таланти като Василий Молотков и Тимофей Бенкович, докато младежкият състав на Локомотив неизменно е сред медалистите в първенството на Русия, записвайки дори „златен требъл“ с три трофея в рамките на последните два сезона.

Науката в служба на волейбола

В Русия треньорът често е наричан Георгий или дори Георг от генералния директор на клуба Роман Станиславов, докато наставникът на първия отбор Пламен Константинов се обръща към него с приятелското „Жора“. Самият Петров уточнява с усмивка, че ударението на фамилията му винаги е било на последната сричка, както и че за него е важно хората от обкръжението му да се чувстват естествено в общуването.

Пътят му тръгва от София, където завършва Националната спортна академия. Там преминава през всички академични етапи – бакалавърска, магистърска степен и защита на докторска дисертация преди три години. В момента той и спортният психолог Юлия Исайкина участват в престижните „Рудиковски четения“ в московския спортен университет РГУФК със съвместен доклад.

„Всичко, свързано с волейбола и науката, ме вълнува силно. Публикувам научни статии и се радвам, че в Локомотив има среда, която позволява постоянни експерименти, иновации и пълно разгръщане на потенциала“, споделя Петров.

Неговата докторска дисертация е посветена на предсезонната подготовка. На базата на изследвания сред български и руски състави той разработва комплекс от 24 специфични теста за физическа и техническа оценка. Всяка седмица специалистът изготвя и специален бюлетин за спортна психология, като използва изкуствен интелект за селектиране на новите изследвания по темата. Сред ключовите концепции в работата му е т.нар. екологична психология, при която психиката на състезателя и заобикалящата го среда се разглеждат като неразривно свързана система.

Предизвикателството на новото поколение

Графикът на Петров в зала „Локомотив-Арена“ е изключително натоварен – работните му дни често започват в девет сутринта и продължават до късно вечер или дори след полунощ. Пристигането му в клуба става по препоръка на старши треньора Пламен Константинов, с когото се познават от годините в НСА и от съвместната им работа в българския национален отбор. Ръководството бързо оценява качествата на специалиста и му поверява изграждането на цялостната методика в детско-юношеската школа.

Едно от най-големите съвременни предизвикателства за треньорския щаб остава намирането на правилен подход към поколението Алфа – децата, родени след 2010 година, чието израстване протича изцяло в дигитална среда.

„Въпреки че темата за сблъсъка между поколенията съществува още от епохата на Аристотел, днес се сблъскваме с младежи, чието мислене, общуване и възприятие за света са моделирани от умните устройства и новите технологии от най-ранна възраст. Смартфонът се е превърнал в постоянно тяхно продължение от сутринта до вечерта“, отбелязва Петров.

Според българския специалист основната мисия на треньорите в съвременния спорт е да помогнат на младите атлети да се откъснат от дигиталния шум. Целта е в момента, в който прекрачат прага на залата, те да успеят да разтоварят съзнанието си и да се концентрират изцяло върху волейбола с чиста глава.

Още преди да прекрачат прага на съблекалнята и тренировъчната зала, младите състезатели предават своите мобилни телефони. Това е само една от мерките в свят, в който познатите от миналото възпитателни подходи вече са напълно неприложими. Налагането на наказания, повишаването на тон или опитите за контрол със строги санкции нямат същия ефект. Днешните деца са чувствителни и раними, а по-възрастното поколение често изпитва затруднения да намери правилния път към тях в новата реалност.

Ключът е в вниманието и разбирането

Според специалиста Георги Петров изходът се крие в готовността на родителите да посвещават истинско време на децата си. За целта възрастните първо трябва да се откъснат от постоянния поток на социалните мрежи, коментарите и надпреварата за харесвания. Като показателен пример треньорът описва ситуация от ежедневието, в която майка на бебе, едва седящо само, му подава смартфон единствено за да отклони вниманието му, докато детето търси истински контакт с нея.

Вместо да се поставят негативни етикети на поколението алфа – че е лениво, неграмотно или невъзпитано – фокусът трябва да се насочи към силните му страни. Макар международни изследвания сред ученици в Европа да отчитат спад в нивата на концентрация и памет спрямо предходните генерации, днешните младежи притежават уникалната способност да откриват нужната им информация за броени секунди. Ако възрастните губят часове в търсене, подрастващите се справят с това мигновено. Когато даден тийнейджър не знае кой е столицата на Китай, той може да намери отговора в устройството си за секунди, без да го приема като пречка.

Нови похвати в тренировъчния процес

Основният въпрос за треньорския щаб остава как да събуди траен интерес у младите спортисти, които лесно губят фокус и определят всичко като скучно. Това предизвикателство засяга както поколението алфа, така и предшестващите ги зумъри. Всички те се развиват в среда, която дълбоко формира техния мироглед.

За да отговори на тези изисквания, Георги Петров преосмисля изцяло начина на преподаване на спортните детайли. Традиционният преход от лесното към трудното и практиката на сляпо подчинение вече не носят резултат. Натискът и виковете само отблъскват младежите, които не познават реалността на своите предшественици – свят на недоимък, празни магазини и носене на дрехи от по-големи братя. Спецификата на техните ценности налага треньорите да стимулират емоция, любопитство и пълно разбиране на случващото се на терена, за да получат качествена обратна връзка.

Част от стратегията е младите играчи да издирват сами спортната информация. Вместо паника, когато някой шестнадесетгодишен волейболист не познава звезди като Леон или Женя Гребенников, треньорът им поставя за задача да намерят материали и кратки видеа за тях в платформите за видеосподеляне и след това да докладват лично. Петров припомня, че възрастните не бива да мерят подрастващите по своите сегашни критерии, а да си спомнят какви са били самите те на седемнадесет години.

Изграждане на инстинкти за модерния волейбол

В традиционните волейболни школи често се подготвят тясно профилирани състезатели. Диагоналите например притежават мощен сервис, стабилна атака и блокада, но срещат сериозни затруднения при организирането на защита, подаването на втори пас или посрещането при непредвидени обстоятелства.

Концепцията на Петров е насочена към развиване на комплексна техника, полезна за целия колектив, без играчът да се разглежда изолирано от системата. Преди около четири години акцентите в заниманията са преструктурирани. Голяма част от тренировките се заснемат на видео, за да може всеки да види представянето си отстрани. Класическата загрявка без топка, включваща сухо разтягане и спринтове, е напълно премахната – всяко встъпително упражнение вече се изпълнява директно с топка.

Динамиката на съвременния волейбол променя скоростите при атака и сервис, което изисква изключителна бързина на мисленето. Водещият мотив в настоящите занимания гласи: „Спрете да гледате топката!“. Целта на новите тренировъчни комплекси е състезателите да се научат да разчитат игровите ситуации предварително и да реагират с ход напред. В тази връзка Пламен Константинов неведнъж е отбелязвал, че посрещането на топката остава най-трудният и определящ елемент в целия волейбол.

Понятието за „единствено правилна техника“ във волейбола е напълно погрешно, категоричен е волейболният специалист Георги Петров. Според него при посрещането на топката съществуват различни технически вариации, а фундаменталната мисия на треньора е да открие най-ефективния подход за индивидуалните характеристики на всеки състезател, вместо да налага закостенели догми, характерни за по-старото поколение наставници. В хода на мача се разиграват всевъзможни ситуации с различна траектория и скорост на топката, което изисква адаптивност, а не заучени шаблони.

Петров акцентира върху факта, че масовата треньорска практика е да се правят корекции постфактум – едва след съприкосновението с топката. Същинският ключ към успеха обаче се крие в действията преди този момент. Важно е дали състезателят се придвижва навреме и с ясен предварителен разчет, или тръгва инстинктивно и закъсняло в последния миг. Печеленето на едва пет стотни от секундата чрез правилно позициониране и предвиждане на ситуацията е детайлът, върху който специалистът гради тренировъчния процес. Подобна качествена промяна обаче изисква изключително търпение и реалистично може да даде видими резултати най-рано след година упорита работа.

В съвременните занимания определени упражнения продължават едва секунда и половина, което налага светкавична пренагласа. За сравнение, при рекорда си за скорост от 44 километра в час американският рекордьор Юсейн Болт развива това темпо между 60-ия и 70-ия метър от спринта. В същото време движението на ръцете е близо два пъти по-бързо от това на краката, а сервисът лети със скорост между 100 и 120 километра в час. Единственото нещо, което превъзхожда тази динамика, е човешката мисъл – тя е инструментът, способен да разчете траекторията предварително.

В този контекст интуицията играе колосална роля, определяна от Петров като истински инстинкт на хищник. Световни звезди от най-висок ранг като френското либеро Женя Гребенников, разпределителя на САЩ Майка Кристенсон и Ървин Нгапет, оставили сериозна следа и в руското първенство, усещат събитията на полето още преди съзнателно да са ги осмислили. Подобен вроден усет обаче е рядкост сред състезателите. За останалите единственият път към развиването му е огромният брой повторения.

При мощен начален удар топката изминава разстоянието до пода за половин секунда, докато на нормален човек са му необходими поне две десети от секундата само за да регистрира изпълнението. Играчите с проблеми при посрещането обикновено виждат само една възможност за реакция, докато елитните волейболисти моментално пресмятат няколко варианта благодарение на комбинацията от опит и инстинкт. Целта на треньора е да научи възпитаниците си да излизат от зоната на комфорт и да прекрачват границите на своите възможности.

Философията на специалиста включва и специален акцент върху детайлите извън чисто игровата подготовка. Въпросът какво е закусвал даден състезател е от ключово значение, тъй като пълноценното физическо натоварване на празен стомах нарушава баланса на тренировката. Според Петров възстановяването заслужава също толкова внимание, колкото и самите физически натоварвания, а победите трябва бързо да остават в миналото с поглед, насочен напред.

След всяко занимание волейболистите се разделят по двойки, за да анализират и коментират позитивните моменти от тренировката. Георги Петров поддържа и собствен канал, където публикува работни видеа без допълнителен коментар, давайки свобода за лична интерпретация на колеги от цял свят. Интересът към неговите методи идва както от малки клубове в Русия, така и от чуждестранни треньори, сред които и руски специалист, работещ в женската Бундеслига на Германия. Постоянната обратна връзка и дискусиите с колеги остават основен двигател за непрекъснатото професионално развитие на специалиста.

Треньорската работа често изисква смелост за въвеждане на нестандартни методи, а в залата на волейболния „Локомотив“ в Новосибирск подобни иновации са ежедневие. Специалистът Георги Петров демонстрира подход, който впечатлява със своята оригиналност – почти всички млади волейболисти провеждат утринната си физическа подготовка по чорапи.

„Този начин на работа укрепва глезените, коленете и гърба. Обути с маратонки са единствено състезателите с мазоли или леки травми“, пояснява българският специалист, който притежава докторска степен по спортни науки. Той допълва, че за разлика от пясъка, професионалното покритие терафлекс осигурява отлично сцепление и служи за превенция срещу контузии на опорно-двигателния апарат.

Заниманията преминават с висока доза настроение, динамична музика и необичайни елементи, сред които посрещане с баланс на един крак или упражнения със затворени очи. Целта е да се елиминира монотонността, която според Петров изтощава играчите психологически.

За баланса на силите и националния отбор на България

След края на заниманието българинът намира време да сподели наблюденията си върху международната волейболна сцена преди ангажиментите си с дамския състав на „Локомотив-Ангара“, гостуващ в Новосибирск на път за мачове в Барнаул срещу „Алтай“.

Коментирайки контрастните резултати на мъжкия национален тим на България – среброто от световното първенство и последвалото отстъпление на европейския шампионат – Петров посочва, че световният волейбол се характеризира с все по-голяма изравненост на силите:

„Класата на много отбори вече е съпоставима, както се вижда и във футбола. Методите на подготовка и анализ са достъпни за всички. В момента доминират страните с изключителна концентрация на таланти като Италия и Полша. Всяко първенство има няколко явни фаворити и група от сериозни претенденти за медалите. България трудно може да поддържа неизменно висока стабилност, а жребият също играе ключова роля. На световния форум схемата бе изключително благосклонна към нас, докато на континенталното първенство нямахме същия късмет и не успяхме да достигнем върхова форма.“Предизвикателствата пред руския волейбол

Запитан за потенциалното завръщане на руския национален тим на голямата сцена, Петров изтъква неочакван, но съществен детайл – разликата в топките. В местното първенство се използва топката „Волар“, докато международните турнири се провеждат с „Микаса“. Според специалиста различията в тактилното усещане биха повлияли на адаптацията на много от руските състезатели, въпреки несъмнено високата класа на местния волейбол.

В личен план специалистът подчертава дълбоката си връзка с местната среда:

„Чувствам се като гражданин на света. Ако един ден България и Русия се изправят една срещу друга, симпатиите ми ще бъдат поделени поравно. С Пламен Константинов неведнъж сме отбелязвали, че в Новосибирск не сме дошли просто да изкарваме пари, а да живеем. Отношението към нас е изключително топло. Родителите ми навремето работиха в Узбекистан и първите три класа завърших в съветско училище.“

Извън спортната зала Петров е запален почитател на операта и балета, като редовно посещава постановките на прочутия оперен театър в Новосибирск. Сред любимите му хобита е и спортният риболов, при който винаги връща улова обратно във водата.

Методите на българския специалист намират признание и сред неговите възпитаници. Централният блокировач на „Локомотив“ Михаил Вишняков обобщава впечатленията си от съвместната им работа:

„Треньорът на нашата младежка формация винаги търси свежи подходи в подготовката и следва съвременните спортни тенденции. Периодът под негово ръководство остави ярки спомени у всички ни.“

Корекцията на автоматизирано с годините техническо движение, каквото е нападателният удар във волейбола, представлява сериозно предизвикателство за всеки състезател. Дълбоко вкоренената мускулна памет често оказва съпротива, дори когато желанието за промяна в начина на отиграване е налице.

Ефективно решение на този казус предлага Георги, който след детайлно проучване въвежда метода на идеомоторните тренировки. Методиката изисква състезателят да отделя по пет минути всяка вечер непосредствено преди сън, визуализирайки в детайли правилното изпълнение на удара. За спазването на строга дисциплина е създадена и група в мобилно приложение, където редовно се вписват точните отчети за началото и края на сесиите – от 22:45 до 22:50 часа.

Резултатите от този нестандартен подход се проявяват само след няколко седмици усърдна ментална подготовка. Новото техническо действие бива напълно овладяно на практика, а паралелно с това отшумяват и съпътстващите проблеми с рамото.

Сергей Зюзин, rg.ru

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