Дамян Колев с 58% позитивно посрещане при драматична загуба в Германия

Българският волейболист Дамян Колев и неговият Барок Волейс (Лудвигсбург) допуснаха драматична домакинска загуба в германската Бундеслига.

Лудвигсбург отстъпи пред Фрайбург с 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 20:25, 17:19) в двубой от 8-ия кръг на първенството, който продължи 130 минути.

Дамян Колев започна като титуляр в първите четири гейма и завърши с 58% позитивно посрещане при 12 посрещнати сервиса без нито една директна грешка.

В тайбрека българското либеро бе заменено от Лаурин Шигл.

Домакините на два пъти повеждаха в резултата, но не успяха да стигнат до крайния успех. Любопитното е, че въпреки поражението Лудвигсбург спечели повече разигравания от своя съперник – 110 срещу 108.

Мариус Бюхи стана най-резултатен в двубоя с 27 точки (1 блок, 3 аса, 48% ефективност в атака).

Тим Кьопфли добави 13 точки (1 блок, 2 аса, 43% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане), а Ян Хубер се отличи с 12 точки (4 блока, 1 ас, 88% ефективност в атака).

За победителите американският централен блокировач Оуен Роуз изигра страхотен мач и реализира 22 точки (8 блока, 1 ас, 72% ефективност в атака).

Иво Лунсинг добави 21 точки (57% ефективност в атака), а Пеер Линдеман завърши с 16 точки (8 блока, 57% ефективност в атака).

Фрайбург имаше сериозно превъзходство на блокада (17:12), докато домакините бяха по-добри на сервис (8:3).

В следващия кръг на 2 декември Дамян Колев и съотборниците му ще гостуват на Гризлис (Гийзен).

ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСЛИГА – МЪЖЕ, 8-И КРЪГ

ЛУДВИГСБУРГ – ФРАЙБУРГ 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 20:25, 17:19)

ЛУДВИГСБУРГ: Алфред Бринк 3, Мариус Бюхи 27, Бен-Симон Бонин 11, Тим Кьопфли 13, Ян Хубер 12, Максим Гюнтер 11 – ДАМЯН КОЛЕВ-либеро (Лаурин Шигл – либеро, Йона Дорнхайм 1, Грегор Миге 1, Адриан Мол 2)

ФРАЙБУРГ: Фабиан Хош 2, Такуми Камеяма 13, Иво Лунсинг 21, Яник Хармс, Оуен Роуз 22, Пеер Линдеман 16 – Йонас Петер – либеро (Яник Брентел 10, Марко Фроберг 2, Антон Юнг, Филип Зайлс).

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