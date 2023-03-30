Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Юношите U18 се събират на лагер в Шумен

Юношите U18 се събират на лагер в Шумен

  • 30 март 2023 | 12:20
  • 561
  • 0
Юношите U18 се събират на лагер в Шумен

Националният отбор за юноши до 18-годишна възраст ще се събере за първи лагер тази година в Шумен. Селекционерът Асен Николов и помощниците му Янко Янков от Шумен и Веселин Веселинов от Хебър са поканили 15 момчета от български и чужди клубове за подготовка от 9 до 15 април. 

В лагера са поканени да се включат следните състезатели: 

Стефан Михайлов - Балкан 

Момчил Кадиев - Левски 

Максим Бочев - Левски 

Джереми - Джулиан Колев - Кикзибам, Германия 

Иво Користилов - Балкан 

Стоян Ганев - Дунав 

Ради Глухчев - Колидж баскет, Италия 

Кристиян Челенков - ЦСКА 

Александър Гавалюгов - Балкан 

Александър Жилев - БУБА Баскет 

Теодор Трифонов - Дунав 

Иван Димитров - БУБА Баскет 

Димитър Стамов - Академик Пловдив 

Кристиян Василев - Балкан 

Георги Цеков – ЦСКА .

Още от Баскетбол

Олимпиакос отново срази Панатинайкос след лекция на Везенков и Блек

Олимпиакос отново срази Панатинайкос след лекция на Везенков и Блек

  • 31 март 2023 | 23:38
  • 2169
  • 1
Дий Бост би се завърнал в националния отбор единствено заради Везенков

Дий Бост би се завърнал в националния отбор единствено заради Везенков

  • 31 март 2023 | 18:36
  • 2472
  • 0
Берое не се смили над Рилски спортист

Берое не се смили над Рилски спортист

  • 31 март 2023 | 18:05
  • 648
  • 0
Контузия в коляното тормози талант на Балкан

Контузия в коляното тормози талант на Балкан

  • 31 март 2023 | 16:27
  • 455
  • 1
България с двама представители на Мондиал 2023

България с двама представители на Мондиал 2023

  • 31 март 2023 | 16:10
  • 688
  • 0
Олимпиакос е суперфаворит в голямото гръцко дерби

Олимпиакос е суперфаворит в голямото гръцко дерби

  • 31 март 2023 | 15:31
  • 771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски удари Ботев (Враца) с два бързи гола в края на мача

Левски удари Ботев (Враца) с два бързи гола в края на мача

  • 31 март 2023 | 15:49
  • 44852
  • 222
Кръстаич ще продължи да води националите

Кръстаич ще продължи да води националите

  • 31 март 2023 | 16:12
  • 18325
  • 78
Общинският съвет одобри сделката за Пирин - "орлетата" все по-близо до нови собственици

Общинският съвет одобри сделката за Пирин - "орлетата" все по-близо до нови собственици

  • 31 март 2023 | 15:55
  • 15391
  • 12
Олимпиакос отново срази Панатинайкос след лекция на Везенков и Блек

Олимпиакос отново срази Панатинайкос след лекция на Везенков и Блек

  • 31 март 2023 | 23:38
  • 2169
  • 1
Резултати и голмайстори във Втора лига

Резултати и голмайстори във Втора лига

  • 31 март 2023 | 19:20
  • 29692
  • 54

Видео акценти

Барселона обърна у дома Алба Берлин и си осигури домакинско предимство в плейофите

Баскетбол

Барселона обърна у дома Алба Берлин и си осигури домакинско предимство в плейофите
Анадолу Ефес остана в борбата за плейофи в Евролигата след бой над Болоня

Баскетбол

Анадолу Ефес остана в борбата за плейофи в Евролигата след бой над Болоня
Брандън Инграм блести при победа на Пеликанс

Баскетбол

Брандън Инграм блести при победа на Пеликанс
Звезда на Милуоки напусна окървавен мача с Бостън

Баскетбол

Звезда на Милуоки напусна окървавен мача с Бостън
Бостън Селтикс премина без проблеми през Милуоки Бъкс

Баскетбол

Бостън Селтикс премина без проблеми през Милуоки Бъкс
Академик Пловдив - Черно море Тича 92:85

Баскетбол

Академик Пловдив - Черно море Тича 92:85