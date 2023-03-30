Юношите U18 се събират на лагер в Шумен

Националният отбор за юноши до 18-годишна възраст ще се събере за първи лагер тази година в Шумен. Селекционерът Асен Николов и помощниците му Янко Янков от Шумен и Веселин Веселинов от Хебър са поканили 15 момчета от български и чужди клубове за подготовка от 9 до 15 април.