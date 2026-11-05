Вихрен Джейлън Брънсън изведе Никс до разгром над Чикаго

Шампионът Ню Йорк Никс записа безапелационна победа със 135:105 над Чикаго Булс, нанасяйки шеста поредна загуба на съперника си в среща от редовния сезон на НБА.
Джейлън Брънсън бе над всички на паркета, завършвайки с 33 точки. Гардът на домакините на практика реши двубоя още в самото начало, нанизвайки впечатляващите 22 точки само през първата четвърт при стрелба 8 от 10 от игра, включително 4 от 5 от зоната за три точки.
О Джи Ануноби добави 18 точки за успеха, а Карл-Антъни Таунс се отличи с "дабъл-дабъл" от 17 точки и 12 борби. Това бе четвърта победа в последните пет срещи за Никс след разочароващия старт на кампанията с три последователни поражения.
Интригата в мача приключи изключително бързо. След кратко първоначално изоставане с 4:6, нюйоркчани отговориха със серия от 8:0 и повече не погледнаха назад, затваряйки първата част при резултат 43:21. Нападението на тима продължи да бъде безпощадно и през втория период (41:31), с което Ню Йорк за първи път в клубната си история реализира поне 40 точки във всяка от откриващите две четвърти.
Резултатът от 84:52 на почивката изравни клубния рекорд на Никс за най-резултатно първо полувреме, поставен на 18 ноември 1988 г. при поражението със 135:137 от Филаделфия.
Преднината на домакините набъбна до внушителните 44 точки (111:67) малко повече от три минути преди края на третата четвърт. До финалната сирена баскетболистите на Чикаго успяха да свалят разликата само до 30 точки.
Далтон Кнехт отбеляза 10 точки в своя дебют за Никс, а със същия точков актив завърши и Джордан Кларксън. За състава на Булс Тре Джоунс бе най-резултатен с 14 точки. Матас Бузелис и Норман Пауъл вкараха по 12, Джейлин Селърс се отчете с 11, а Джош Гиди завърши с 10 точки. Сривът в защитата на чикагци продължава, като от началото на сезона всеки техен съперник успява да им отбележи поне 124 точки.
Това бе втори успех за Ню Йорк над Чикаго през кампанията след победата със 133:127 на 28 октомври. В следващите си двубои Булс ще приемат Филаделфия 76ърс в неделя, докато Никс ще гостуват на Кливланд Кавалиърс в събота.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google