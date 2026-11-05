Вихрен Джейлън Брънсън изведе Никс до разгром над Чикаго

Шампионът Ню Йорк Никс записа безапелационна победа със 135:105 над Чикаго Булс, нанасяйки шеста поредна загуба на съперника си в среща от редовния сезон на НБА.

Джейлън Брънсън бе над всички на паркета, завършвайки с 33 точки. Гардът на домакините на практика реши двубоя още в самото начало, нанизвайки впечатляващите 22 точки само през първата четвърт при стрелба 8 от 10 от игра, включително 4 от 5 от зоната за три точки.

JALEN BRUNSON IN THE 1ST QUARTER: 22 POINTS 8/10 FGM 4/5 3PM GOING OFF. 🔥🔥🔥 https://t.co/7IrwzdMtTI — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 5, 2026

О Джи Ануноби добави 18 точки за успеха, а Карл-Антъни Таунс се отличи с "дабъл-дабъл" от 17 точки и 12 борби. Това бе четвърта победа в последните пет срещи за Никс след разочароващия старт на кампанията с три последователни поражения.

Интригата в мача приключи изключително бързо. След кратко първоначално изоставане с 4:6, нюйоркчани отговориха със серия от 8:0 и повече не погледнаха назад, затваряйки първата част при резултат 43:21. Нападението на тима продължи да бъде безпощадно и през втория период (41:31), с което Ню Йорк за първи път в клубната си история реализира поне 40 точки във всяка от откриващите две четвърти.

Резултатът от 84:52 на почивката изравни клубния рекорд на Никс за най-резултатно първо полувреме, поставен на 18 ноември 1988 г. при поражението със 135:137 от Филаделфия.

what a shot from OG ANUNOBY 😤 https://t.co/5QfU8L7W6e — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 5, 2026

Преднината на домакините набъбна до внушителните 44 точки (111:67) малко повече от три минути преди края на третата четвърт. До финалната сирена баскетболистите на Чикаго успяха да свалят разликата само до 30 точки.

Далтон Кнехт отбеляза 10 точки в своя дебют за Никс, а със същия точков актив завърши и Джордан Кларксън. За състава на Булс Тре Джоунс бе най-резултатен с 14 точки. Матас Бузелис и Норман Пауъл вкараха по 12, Джейлин Селърс се отчете с 11, а Джош Гиди завърши с 10 точки. Сривът в защитата на чикагци продължава, като от началото на сезона всеки техен съперник успява да им отбележи поне 124 точки.

Karl-Anthony Towns ~ "Rocker Step" https://t.co/oxOLavXddr — DJ Zullo (@DJAceNBA) November 5, 2026

Това бе втори успех за Ню Йорк над Чикаго през кампанията след победата със 133:127 на 28 октомври. В следващите си двубои Булс ще приемат Филаделфия 76ърс в неделя, докато Никс ще гостуват на Кливланд Кавалиърс в събота.

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