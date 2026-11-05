Историческа нощ за Уембаняма: 52 точки и 24 борби!

Виктор Уембаняма изигра един от най-впечатляващите мачове в кариерата си, записвайки лични рекорди от 52 точки и 24 борби, гарнирани с осем чадъра. С това чудовищно представяне френският център изведе Сан Антонио Спърс до труден успех със 112:111 над Далас Маверикс.
Френският феномен натрупа 29 точки, 15 овладени топки и пет блокирани изстрела още преди почивката. По този начин той стана първият играч от въвеждането на подробната статистика по минути в НБА през сезон 1996/1997 с поне 25 точки, 10 борби и пет чадъра в рамките на едно полувреме.
Далас беше на крачка от това да помрачи паметната вечер на Уембаняма. Кайри Ървинг, който завърши с 29 точки, пропусна трудна стрелба със завъртане от средна дистанция три секунди преди финалната сирена.
За „шпорите“, които постигнаха шеста поредна победа, Дилън Харпър допринесе с 21 точки, а Стефон Касъл се отличи с „дабъл-дабъл“ от 17 точки и 10 борби.
В редиците на Далас най-резултатен беше Наджи Маршал с 22 точки. Пи Джей Уошингтън отбеляза 21, а Купър Флаг добави 19 точки.
В решителните 2:39 минути преди края Уембаняма направи две ключови добавки под коша, въпреки че пропусна три от четирите си наказателни удара в последните 2:10 минути. Влиянието му върху играта беше категорично – тимът на Сан Антонио беше с 23 точки напред при неговото присъствие на паркета и изоставаше с 22 точки, когато той сядаше на пейката.
Звездата на домакините започна вихрено, отбелязвайки 10 от първите 12 точки за отбора си след две забивки и шест точни изстрела от фаул линията. Той приключи първата четвърт с 15 точки, девет борби, два чадъра, две откраднати топки и една асистенция.
Маверикс се възползваха от излизането му три минути след началото на втората четвърт и със серия от 12:1 стопиха изоставането си до 49:48, преди Уембаняма да се завърне в игра четири минути и половина по-късно.
Малко след това високият баскетболист сътвори невероятен момент в защита, като записа три чадъра в рамките на само 13 секунди при едно и също нападение на гостите. Той блокира последователно опити на Флаг и Уошингтън в аут, преди третият му чадър да бъде овладян от Ди'Арън Фокс 3:38 минути преди края на полувремето.
В следващите си срещи в петък вечер Далас приема тима на Юта, докато Сан Антонио гостува на Сакраменто.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google