Следете НБА на живо със Sportal.bg: 14 мача в НБА тази нощ

Ранните часове на 5 ноември (четвъртък) предлагат наситен турнирен ден в НБА на САЩ и Канада, като са заложени да се изиграят цели 14 срещи. Тяхното развитие може да следите в реално време на Sportal.bg.

Програмата започва в 2:00 часа българско време с един от най-интригуващите мачове за вечерта между Детройт Пистънс и Филаделфия 76ърс. Филаделфия е лидер в Източната конференция с баланс 7-1, а Детройт е непосредствено зад него с 6-1. Двата отбора вече се срещнаха веднъж през сезона, когато Пистънс спечели със 106:93, а сега домакините ще бъдат без Джейлън Дюрен, докато Джоел Ембийд продължава да играе с ограничение на минутите заради проблем с ходилото.

Също от 2:00 часа Вашингтон Уизардс приема Атланта Хоукс. Домакините са четвърти на Изток с баланс 4-3, докато Атланта заема седмата позиция с 4-4.

От 2:30 часа Бостън Селтикс посреща Милуоки Бъкс. Бостън заема третото място в Източната конференция с актив 5-2, докато Милуоки е едва 14-и с една победа и шест поражения.

По същото време Бруклин Нетс е домакин на Шарлът Хорнетс в среща между два отбора от дъното на Изток. Шарлът е девети с баланс 3-5, а Бруклин е последен с 1-6.

Третият двубой от 2:30 часа противопоставя Ню Йорк Никс и Чикаго Булс. Никс е осми в конференцията с три победи и четири загуби, докато Чикаго е 13-и с баланс 1-6 и серия от пет поредни поражения.

В 3:00 часа Мемфис Гризлис приема Индиана Пейсърс. Мемфис е втори в Западната конференция с баланс 6-1 и се намира само на половин мач от лидера Хюстън, докато Индиана е 12-и на Изток с 2-6 и серия от пет последователни загуби.

Също от 3:00 часа Ню Орлиънс Пеликанс посреща Юта Джаз. Пеликанс е 11-и на Запад с баланс 3-4 и влиза в срещата след три поредни победи, докато Юта е предпоследен с 1-6 и пет поредни поражения.

Другият мач от 3:00 часа е между Оклахома Сити Тъндър и Кливланд Кавалиърс. Тъндър е пети на Запад с 5-2, а Кливланд е шести на Изток с 4-3. Това ще бъде втори пореден двубой между двата тима, след като Оклахома Сити спечели първия със 117:112, но тимът продължава да бъде сериозно засегнат от контузии – извън състава са Чет Холмгрен, Джейлън Уилямс, Алекс Карузо и Кейсон Уолъс.

От 3:30 часа лидерът на Запад Хюстън Рокетс приема Минесота Тимбъруулвс. Рокетс е с впечатляващ баланс 7-1, докато Минесота е осми с 5-3, което превръща срещата в един от по-интересните сблъсъци между отбори от горната половина на конференцията.

От 4:00 часа Финикс Сънс посреща Портланд Трейл Блейзърс. Двата отбора са в коренно различни позиции – Портланд е трети на Запад с баланс 5-1, докато Финикс е 12-и с едва една победа от пет срещи.

По същото време Денвър Нъгетс е домакин на Торонто Раптърс. Денвър е десети на Запад с равен баланс 3-3, докато Торонто заема петата позиция в Източната конференция с 4-3.

В 4:30 часа Сан Антонио Спърс приема Далас Маверикс. „Шпорите“ са шести на Запад с баланс 5-2 и серия от пет поредни победи, докато Далас е девети с 4-3. Това ще бъде вторият мач между тексаските съперници през сезона, след като Сан Антонио спечели първия със 122:106.

От 5:00 часа Сакраменто Кингс посреща Лос Анджелис Лейкърс. Лейкърс е четвърти на Запад с баланс 6-2 и две последователни победи, докато Сакраменто е на последното 15-о място с 1-6.

Последният двубой от програмата започва в 5:30 часа, когато Лос Анджелис Клипърс приема Маями Хийт. Клипърс е 13-и на Запад с баланс 1-6 и шест поредни поражения, докато Маями е десети на Изток с 2-5. За гостите Янис Адетокумбо е посочен като вероятен участник въпреки навехнатата китка, докато в състава на Клипърс се завръщат Руи Хачимура и Дерик Джоунс.

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