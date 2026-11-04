Стоименов след победата на Балкан: Най-накрая се отпушихме

Стоименов посочи третата четвърт като решаваща за развоя на срещата. Именно тогава отборът успя да се откъсне в резултата.

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„Изключително съм горд с момчетата. Най-накрая се отпушихме“, каза Стоименов. По думите му Балкан е показал дух, хъс и характер в третата част, когато отборът е вдигнал темпото и е натрупал преднина.

Стоименов вече гледа към двубоя с ПАОК. „Излизаме със самочувствие и високо вдигнати глави“, заяви той и добави, че вече няма непобедени отбори и се надява Балкан да постигне възможно най-добрия резултат срещу ПАОК.

Маккой също не скри вълението си след успеха. „Чувството е страхотно. Бяхме постоянни през целия мач“. Той разказа, че след контузията се е върнал на паркета със същата нагласа. Целта му е била да играе здраво, да намери ритъма си и да избира правилните отигравания, без да играе егоистично. Маккой се надява още в следващия мач да му потръгне и стрелбата от тройката.

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