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Нов трипъл-дабъл на Никола Йокич помогна за убедителен успех на Денвър срещу Торонто

  • 5 ное 2026 | 11:35
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Нов трипъл-дабъл на Никола Йокич помогна за убедителен успех на Денвър срещу Торонто

Никола Йокич записа своя трети трипъл-дабъл от началото на сезона, повеждайки Денвър Нъгетс към категорична победа със 128:109 срещу Торонто Раптърс в мач от редовния сезон в НБА.

Сръбският център се отличи с 32 точки, 11 асистенции и 10 борби, като реализира 13 от 19-те си опита от игра и записа най-много откраднати топки за отбора си – три.

Още шестима състезатели на Денвър завършиха с двуцифрен точков актив. Новакът Брайс Хопкинс се включи от резервната скамейка и отбеляза рекордните в кариерата си 18 точки. Арън Гордън добави 17 точки, а Джамал Мъри допринесе за успеха с 14 точки и седем асистенции.

Успехът с разлика от 19 точки е най-изразителният за Нъгетс през настоящата кампания. Преди този двубой тимът бе претърпял две загуби в първите си три домакински срещи, а единствената победа бе постигната след заличаване на пасив от 23 точки срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

Торонто имаше преднина от 67:64 на полувремето, но домакините доминираха изцяло в третата четвърт, която спечелиха с 41:15, за да натрупат аванс от 23 точки. През този период играчите на Денвър показаха 68,2% успеваемост в стрелбата от игра, включително 76,5% от зоната за две точки, докато гостите пропуснаха 18 от своите 23 опита.

За състава на Раптърс най-резултатен бе Ар Джей Барет с 22 точки, с което за седми път в осем двубоя от сезона премина границата от поне 20 точки. Скоти Барнс се отчете със 17 точки, шест борби, шест асистенции и три откраднати топки. След като реализираха 9 от 19 опита от тройката през първата част, канадците отбелязаха едва 3 от 15 през второто полувреме.

След силен старт с три победи в първите четири срещи, Торонто вече регистрира три поражения в последните си четири мача. В петък Раптърс гостуват на Милуоки, докато за Нъгетс предстои домакинство срещу Индиана в събота следобед.

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