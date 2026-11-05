Филаделфия удържа Детройт след силна вечер за Джейлън Браун

Джейлън Браун изигра най-силния си мач от началото на сезона, отбелязвайки 30 точки и отличавайки се с решителен чадър в заключителните секунди при победата на Филаделфия 76ърс със 112:106 над Детройт Пистънс.

Джоел Ембийд помогна за успеха с дабъл-дабъл от 26 точки и 15 борби, а Леброн Джеймс добави 13 точки, 10 овладени топки под коша и 8 асистенции. С тази победа лидерът в Източната конференция подобри баланса си на 8-1, като единственото поражение за тима до момента бе именно срещу Детройт на собствен терен.

JAYLEN BROWN SHOWTIME 🔥 https://t.co/H4QDNYRs0U — BrickCenter (@BrickCenter_) November 5, 2026

Сиксърс стигнаха до крайния успех въпреки необичайно слабото представяне в атака на Тайрис Макси. Гардът записа скромните за стандартите си 19 точки при стрелба 5 от 16 от игра, след като до този момент имаше поне по 26 точки във всеки двубой и със средно 29 пункта на мач отстъпваше в реализаторската листа на НБА единствено на Лука Дончич и Стеф Къри.

За Пистънс, които оглавяват Централната дивизия с актив от 6 победи и 2 загуби, Дънкан Робинсън наниза 27 точки, а Кейд Кънингам завърши с 26 точки, 11 асистенции и 7 борби.

Филаделфия имаше комфортна преднина от 17 точки, преди гостите да се върнат в мача с късен щурм и да стопят изоставането си до шест пункта. При шанс разликата да намалее само до три, Кънингам стреля от далечна дистанция, но Браун блокира изстрела му 37 секунди преди финалната сирена и подпечата победата на своите.

JB AND EMBIID KEEP PHILLY ATOP THE EAST AT 8-1! 🔔 Jaylen Brown: 30 PTS, 7 REB 🔔 Joel Embiid: 26 PTS, 15 REB https://t.co/4yslLfmovk — NBA (@NBA) November 5, 2026

Срещата предложи и историческо постижение за Леброн Джеймс. В началото на втората четвърт най-резултатният състезател в историята на Лигата вкара с лява ръка от движение и се превърна в първия баскетболист в аналите на НБА с 16 000 успешни стрелби от игра. Вторият във вечната класация, Карийм Абдул-Джабар, завърши кариерата си с 15 837 точни изстрела.

16,000 field goals made for LeBron James! Another milestone for The King in Year 24 👑 https://t.co/F0gfA9n3ye — NBA (@NBA) November 5, 2026

41-годишният Джеймс блесна и с отлични подавания през втората част, включително пас без да гледа и асистенция с лява ръка към Адем Бона, завършили с кошове.

В края на първото полувреме Ембийд бе санкциониран с техническо нарушение, след като видеоповторение показа, че той е провокирал спречкване и блъскане с центъра на Детройт Толу Смит.

В следващия си мач Филаделфия гостува на Кливланд в петък, докато Детройт ще бъде домакин на Лос Анджелис Лейкърс в неделя.

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