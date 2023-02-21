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Резултати от НХЛ

  • 21 фев 2023 | 08:34
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Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Бостън - Отава 3:1
Флорида - Анахайм 4:3 след продължение
Калгари - Филаделфия 3:4
Сан Хосе - Сиатъл 4:0
Ню Йорк Рейнджърс - Уинипег 1:4
Питсбръг - Ню Йорк Айлъндърс 2:4

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 91 точки, Торонто 76, Тампа Бей 73
Столична дивизия: Каролина 82, Ню Джърси 79, Ню Йорк Рейнджърс 75

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 72, Уинипег 71, Колорадо 67
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 72, Лос Анджелис 71, Сиатъл 70

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