Резултати от НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Бостън - Отава 3:1
Флорида - Анахайм 4:3 след продължение
Калгари - Филаделфия 3:4
Сан Хосе - Сиатъл 4:0
Ню Йорк Рейнджърс - Уинипег 1:4
Питсбръг - Ню Йорк Айлъндърс 2:4
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 91 точки, Торонто 76, Тампа Бей 73
Столична дивизия: Каролина 82, Ню Джърси 79, Ню Йорк Рейнджърс 75
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 72, Уинипег 71, Колорадо 67
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 72, Лос Анджелис 71, Сиатъл 70