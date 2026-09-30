Монреал развали дебюта на Маккена и препъна Торонто на старта на сезона в НХЛ

Монреал Канейдиънс откри новия сезон в НХЛ с престижен успех като гост, побеждавайки вечния съперник Торонто Мейпъл Лийфс с 3:2 на леда в "Скотиабанк Арина". Джош Андерсън и Александър Карие се отличиха с по гол и асистенция за победителите, а вратарят Якуб Добеш се намеси решително с 26 спасявания.

Срещата отбеляза официалния дебют на новия старши треньор на домакините Джим Хилър, както и първия мач в лигата на избрания под номер 1 в драфта на НХЛ през 2026 г. Гавин Маккена.

„По време на лагера обърнахме сериозно внимание на детайлите“, заяви Андерсън след двубоя. „Започнахме малко колебливо тази вечер, но бързо набрахме скорост и наложихме ритъма си. Хареса ми борбеността на целия отбор, а Добеш направи феноменални спасявания в ключови моменти.“

Наставникът на Монреал Мартен Сен Луи също не скри задоволството си от показания характер:

JOSH ANDERSON MARQUE NOTRE PREMIER BUT DE LA SAISON!!



JOSH ANDERSON SCORES OUR FIRST GOAL OF THE SEASON!!

#GoHabsGo pic.twitter.com/iCfK8u4ghj — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 29, 2026

„Видях състав, готов на всичко в преследване на победата. Нямаме мач чак до събота, когато гостуваме на Питсбърг Пенгуинс, така че ще използваме времето за възстановяване и сплотяване. Винаги е приятно да анализираш и коригираш грешките си на фона на спечелени две точки.“

Домакините от Торонто нанесоха първия удар само 48 секунди след началната сирена. Уилям Ниландер задържа шайбата на синята линия, финтира Ник Сузуки и с прецизен изстрел в близкия ъгъл откри резултата. За попадението спомогна Кирил Марченко, привлечен само ден по-рано чрез трейд от Калъмбъс Блу Джакетс.

След силен натиск на „кленовите листа“ в началните минути, Монреал изравни в 10:53 на първата третина. Андерсън отклони удар на Карие, след което сам реализира отбитата шайба от въздуха.

В началото на втората част Добеш опази равенството след опасен удар от воле на Марченко, а в 4:52 Закари Болдюк изведе Канейдиънс напред, засичайки пас на Майк Матисън зад гърба на Сергей Бобровски.

Alexandre Carrier gives the Canadiens a 3-1 lead in the third. pic.twitter.com/c7ePrB0la0 — William Dubé (@williamdube_) September 30, 2026

В 13:12 на заключителната третина Карие покачи на 3:1 след далечен изстрел. Торонто върна интригата в 15:46, когато Ниландер реализира втория си гол в мача след двойно подаване с Истън Кауън, но силите на домакините не стигнаха за изравняване.

„Смятам, че играхме солидно, но сами подарихме повечето от шансовете на съперника, коментира треньорът на Торонто Джим Хилър. - „Ахилесовата ни пета бяха грешките при изнасянето на шайбата в собствената зона.“

Тийнейджърът Гавин Маккена прекара 15:19 минути на леда при дебюта си в НХЛ.

McKenna gets a PASSIONate cheer from Leafs Nation as he's introduced for the first time 👏🔥 pic.twitter.com/x3gYhqSNh8 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) September 29, 2026

„Беше страхотно изживяване, въпреки че винаги искаш да започнеш с победа. Играта ми не беше перфектна, допуснах няколко грешки, но се радвам, че още в сряда играем срещу Ню Йорк Айлъндърс. Монреал е силен отбор, който не ти оставя почти никакво свободно пространство“, сподели младокът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google