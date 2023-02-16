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Данаил Милушев: Отборът е във възходяща линия, имаме нашите шансове за плейофите

  • 16 фев 2023 | 21:05
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Данаил Милушев: Отборът е във възходяща линия, имаме нашите шансове за плейофите

Треньорът на волейболния Добруджа 07 (Добрич) Данаил Милушев коментира след 3-ата поредна победа в Efbet Супер Волей - успех у дома над Пирин (Разлог) с 3:0, че отборът е във възходяща линия след Нова година и имат своите шансове за плейофите.

Добруджа с 3-а поредна победа в Efbet Супер Волей след успех над Пирин
Добруджа с 3-а поредна победа в Efbet Супер Волей след успех над Пирин

"Пореден успех, отборът е във възходяща линия след Нова година. Поздравления за отборът на Пирин (Разлог), който се бори през по-голямата част от мача. Ние от друга страна знаехме, че този мач е супер важен, защото в шампионата не е много ясно кой ще влезе в плейофите. Като цяло се получават доста изненадващи резултати в първенството, поне това е моето мнение. Така че, ние имаме нашите шансове за плейофите и съм много щастлив, че момчетата играят доста добре след Нова година и са във възходяща линия", сподели Милушев пред Добруджа ТВ.

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dobrudjatv.net

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Снимки: Startphoto

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