Данаил Милушев: Отборът е във възходяща линия, имаме нашите шансове за плейофите

Треньорът на волейболния Добруджа 07 (Добрич) Данаил Милушев коментира след 3-ата поредна победа в Efbet Супер Волей - успех у дома над Пирин (Разлог) с 3:0, че отборът е във възходяща линия след Нова година и имат своите шансове за плейофите.

"Пореден успех, отборът е във възходяща линия след Нова година. Поздравления за отборът на Пирин (Разлог), който се бори през по-голямата част от мача. Ние от друга страна знаехме, че този мач е супер важен, защото в шампионата не е много ясно кой ще влезе в плейофите. Като цяло се получават доста изненадващи резултати в първенството, поне това е моето мнение. Така че, ние имаме нашите шансове за плейофите и съм много щастлив, че момчетата играят доста добре след Нова година и са във възходяща линия", сподели Милушев пред Добруджа ТВ.